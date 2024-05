"Végig azon voltunk, hogy elkerüljük Kanadát, jól ismerjük az erejüket, és egy sokkoló vereség után nagyon nehéz volt kiállni ellenük – nyilatkozta Földi Attila az MTI-nek. – Mindent megpróbáltunk, sajnos ennyire futotta most. A németek ellen lehettünk volna pontosabbak, de végül a szerencsefaktor döntött, billenhetett volna az eredmény ide és oda is. Megpróbálunk tovább dolgozni, meglátjuk, milyen formációban sikerül, egy Kiss Virágot nem mindennap hozhatunk el a 3x3-as válogatottba. Remek tornát hoztunk le, de ez most nem ért semmit" – monda a kapitány hozzátéve, a csapat rászolgált volna a kijutásra, és nagyon kevésen múlt a siker.