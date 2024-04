Pálfi Donát kapus az ETO-ban nevelkedett, s ott eljutott az NB II-es csapat kispadjáig, aztán Gyirmóton is futballozott. Két éve a Szombathelyi Haladásban véd, s bár akadtak nehézségei, most már a másodosztályú gárda stabil kezdőjátékosa. Sorozatban 23 mérkőzésen állt a Vas megyei csapat hálója előtt.

„Az egy évvel ezelőtti edzőváltás nem volt számomra kedvező, a korábbi tréner kijelentette, hogy nem bízik a fiatal kapusokban. Szerencsére az új szakvezető, Jovic Aleksandar ezt másképp gondolta, s tőle megkaptam a kellő bizalmat, amivel szerencsére élni is tudtam – mesélte a 24 éves, 196 centiméter magas, győri származású Pálfi Donát, aki amúgy kiválóan érzi magát a szombathelyi együttesben. – Nagyon egységes a csapatunk, ám ahogy arról hallani is lehetett, azért akadnak anyagi problémák a klubnál. Nyilván ez nem egyszerű, de megpróbálunk mi, játékosok ezzel nem foglalkozni, s ezt a pályára nem kivinni” – tette hozzá a kiváló formában védő futballista, akit győri távozásával kapcsolatban is megkérdeztünk.

Pálfi Donát biztos pont a gólvonal előtt.

„Egy futballista életében gyakran előfordul, hogy váltania kell. Azt azonban sohasem fogom elfelejteni, honnan indultam, hol lettem felnőtt játékos. Lendületet adott a változás, nem bántam meg, hogy így alakult a sorsom, de azóta is jó szívvel gondolok az ETO-ra. Sőt, szurkolok, hogy a csapat minél előbb visszajusson az NB I-be” – tette hozzá Pálfi Donát, aki elárulta, a jó forma következménye, hogy megszaporodott az iránta érdeklődők száma. Több honi, köztük élvonalbeli klub, de külföldi együttes is szívesen látná a soraiban.

„Nincs kimondott példaképen, s nem is szeretnék senkire sem hasonlítani. Úgy gondolom, minden kapusnak meg kell találnia a saját stílusát. Lábbal is jó a játékom, persze nyilván még ebben is van hová fejlődnöm. Fontos a háttér, amit számomra a családom, párom, a pályafutásomat segítő Szabó István biztosít. Jó lenne az élvonalban, de ha úgy adódik, egy külföldi bajnokságban is megmutatni magam.”