Ez volt egyébként ebben a csoportban az idény legnagyobb különbségű győzelme. A volt ETO-játékos, Makkos Tamás által irányított zöld-fehérek magabiztos győzelméhez Görcs Márió és Vörös-Torma Martin egy-egy góllal, Horváth Dávid mesterhármassal, míg Veller Patrik egymaga négy találattal járult hozzá. Utóbbi 25 éves futballista a bajnokság előtt Lipótról került Koroncóra, s hogy jó igazolás volt, eddigi 14 találata (is) bizonyítja.

„Bácsán ráadásul egymás után már kétszer is sikerült egy- egy meccsen öt gólig eljutnom. Persze örülök a négy találatnak is, sokan gratuláltak is a meccs után – árulta el Veller Patrik, aki valami hasonlóban reménykedett, amikor elfogadta a koroncóiak ajánlatát. – Érdekes helyzet volt, mert akkor igazolt le a Koroncó, amikor épp Budapestre kerültem. Hetente egyszer tudtam csak hazajönni, az előző szezon talán épp emiatt sem sikerült annyira jól, mint ahogy a mostani indult. Most már ismét Győrben lakom, s jobban tudok a futballra koncentrálni” – tette hozzá a gólerős támadó, aki – ahogy sokan a vármegyében – az ETO-ban nevelkedett.

„Gyorsan nőttem, vékony voltam, s igazából nem is bánom, hogy aztán nem tudtam megragadni a zöld-fehéreknél. Jó döntés volt akkor Bácsára igazolni. Azt gondolom, onnan, tizennyolc évesen is feljebb tudtam volna lépni, de így alakult a pályafutásom, amit egyébként szintén nem bánok. Bár van rá példa, azt gondolom, ennyi idősen ennél magasabb szintre már nem nagyon vágyom. Egyetemet végeztem, s a sport mellett már mások a prioritások.”

Érdekesség, hogy a csatár nemrég épp egyik volt csapata, a Vitnyéd ellen lőtt győztes gólt. „Van abban valami különös, amikor a volt csapata ellen futballozik, s netán még gólt is lő egy játékos. Számomra azért volt most ez az, mert ugyan sok időt nem töltöttem az együttesnél, nagyon hálás vagyok a vitnyédieknek, akiknél egy hosszabb kihagyás után kaptam lehetőséget, s tudtam »újraépíteni« magam.”

A Koroncó hátránya csupán egy pont a bajnokságban az éllovas Mezőörssel szemben, amellyel majd májusban csap össze a támadó csapata. „Persze tudjuk, nagyon jó csapatról van szó, s nem is mi vagyunk az esélyesek, de azt gondolom, ha idegenben sikerült legyőznünk a mezőörsieket, hazai pályán is sikerülhet. Mi legalábbis erre készülünk.”