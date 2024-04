Kiváló körülmények között, a Pápai Sportcentrum Makkai Miklós csarnokában rendezték meg a hétvégén a 2023/24. évi női Magyar Kupa-döntőt.

A szuperliga csapatbajnoki fordulóktól eltérő lebonyolítási rendben játszott négyes döntőben minden szettben négy játékos küzdött egymás ellen. Az

Ipartechnika SE tagjai ezúttal is egységesen kiváló teljesítményt nyújtottak.

Bálintfy Cintia és Tóth Katalin megnyerték a saját sorukat, így 4-4 csapatpontot szereztek, a többiek, Horváth Sarolta, Domján Tímea, Tóth-Móricz Kata és dr. Frank Noémi pedig mindannyian második helyet szerezték meg a saját sorukban, mindannyian 3-3 csapatpontot gyűjtöttek. Ennek ellenére a verseny végig izgalmas volt a technikailag nehéz pályán. A játékosokat az anyai örömök elé néző, így versenyzőként nem szereplő Sass Edit segítette tanácsaival.

A döntő végeredménye: 1. Ipartechnika Győr SE 68 pont (3343 fa), 2. Rákoshegyi VSE 65 pont (3297), 3. Ferencváros 59,5 pont (3312), 4. Balatoni Vasas 47,5 pont (3164).

- Nem volt ismeretlen a lányok számára a nehezen dőlős pápai pálya, amely nagy odafigyelést igényelt a játékosok részéről. Többször játszottunk itt a helyi férficsapat ellenfeleként felkészülési mérkőzésen, illetve edzőtábor során is. A kupadöntőben újfent bebizonyosodott, hogy a technikai tudás és a kiváló erőnlét mellett a mis sportágunkban is fontos a jó mentális állapot is - értékelt Anduskáné Cseh Anikó Katalin, az Ipartechnika Győr SE elnöke.

A csapat számára véget ért a szezon.