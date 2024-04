Április 19., péntek:



M4 Sport

9.30: Forma-1, Kínai Nagydíj, sprintidőmérő

17.00: Röplabda, férfi Extraliga, döntő, 2. mérkőzés, Máv Előre-Fino Kaposvár

20.00: Kézilabda, férfi NB I, Telekom Veszprém-Szeged



Duna World

18.30: Jégkorong, felkészülési mérkőzés, Magyarország-Norvégia



Sport 1

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-SS Lazio

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Juventus



Sport 2

14.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, elődöntő, Olimpiakosz-Nantes

18.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, elődöntő, FC Porto-AC Milan

20.00: Kézilabda, német férfibajnokság, Flensburg-Magdeburg



Eurosport 1

13.35: Kerékpár, Tour of the Alps, 5. szakasz



Eurosport 2

20.00: Golf, PGA Tour, RBC Heritage, 2. nap



Spíler 1

16.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - Al-Fajha

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Hilal



Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Granada



Match 4

21.00: Labdarúgás, francia bajnokság, Nice-Lorient



Arena 4

10.15 és 15.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Superbike, 1. és 2. szabadedzés

14.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Supersport300, superpole

16.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Supersport, superpole

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Augsburg



Április 20., szombat:



M4 Sport

4.55: Forma-1, Kínai Nagydíj, sprintfutam

9.00: Forma-1, Kínai Nagydíj, időmérő edzés

12.30: Labdarúgás, NB II, Nyíregyháza Spartacus FC-Vasas FC

14.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia FC-Paksi FC

17.00: Labdarúgás, NB I, Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good

19.30: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Debreceni VSC



M4 Sport+

13.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Hsziamen

17.00: Kosárlabda, női NB I, elődöntő, 1. mérkőzés, Diósgyőr-Sopron Basket



Sport 1

1.00: Kosárlabda, NBA, a rájátszásba jutásért, Miami Heat-Chicago Bulls

3.30: Kosárlabda, NBA, a rájátszásba jutásért, New Orleans Pelicans-Sacramento Kings

13.45: Kézilabda, férfi Európa-kupa, elődöntő, 1. mérkőzés, Ferencváros-Olimpiakosz

21.30: Kosárlabda, NBA, nyugati főcsoport, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns



Sport 2

11.15: Autósport, TCR, Vallelunga, időmérő

17.00: Autósport, TCR, Vallelunga, 1. futam

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Empoli-SSC Napoli

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Hellas Verona-Udinese



Eurosport 1

11.00, 15.25 és 19.45: Snooker, világbajnokság, 1. forduló



Eurosport 2

14.30 és 18.05: Motorsport, Le Mans-i 24 órás verseny

16.45: Hegyikerékpár, UCI világsorozat, felnőtt cross country, nők

17.30: Hegyikerékpár, UCI világsorozat, felnőtt cross country, férfiak

19.30: Golf, PGA Tour, RBC Heritage, 3. nap



Spíler 1

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Luton Town-Brentford

18.10: Labdarúgás, FA Kupa, elődöntő, Manchester City-Chelsea



Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Las Palmas

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Osasuna

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Real Betis

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Cádiz



Arena 4

9.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Superbike, 3. szabadedzés

11.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Superbike, superpole

12.45: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Supersport300, 1. futam

14.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Superbike, 1. futam

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Heidenheim-RB Leipzig

18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-Bayern München

20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Arsenal



Match 4

13.30: Tenisz, ATP-torna, Barcelona, elődöntők

18.30: Amerikaifutball, UFL, alapszakasz, St. Louis Battlehawks-Memphis Showboats

22.00: Autósport, NASCAR Xfinity, Talladega

Április 21., vasárnap:



M4 Sport

9.00: Forma-1, Kínai Nagydíj, futam

16.00: Labdarúgás, NB I, Fehérvár FC-Zalaegerszegi TE FC

18.30: Labdarúgás, NB I, Újpest FC-MTK Budapest



M4 Sport+

14.00: Labdarúgás, NB I, Kecskeméti TE-Mezőkövesd Zsóry FC

18.00: Kézilabda, női NB I, Debrecen-Motherson Mosonmagyaróvár



Sport 1

14.00: Kézilabda, német férfibajnokság, Füchse Berlin-THW Kiel

21.30: Kosárlabda, NBA, nyugati főcsoport, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks



Sport 2

13.45: Autósport, TCR, Vallelunga, 2. futam

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Frosinone

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Salernitana-Fiorentina

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Monza-Atalanta



Eurosport 1

10.30: Kerékpár, török körverseny, 1. szakasz

12.30: Kerékpár, Liége-Bastogne-Liége, férfiak

16.55: Kerékpár, Liége-Bastogne-Liége, nők

18.00: Hegyikerékpár, UCI világsorozat, felnőtt olimpiai cross, nők

19.45: Snooker, világbajnokság, 1. forduló



Eurosport 2

0.00 és 14.00: Motorsport, Le Mans-i 24 órás verseny

12.30 és 15.30: Autósport, hosszútávú gyorsasági világbajnokság

19.30: Golf, PGA Tour, RBC Heritage, 4. nap



Spíler 1

14.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Nottingham Forest

16.25: Labdarúgás, FA Kupa, elődöntő, Manchester United-Coventry City

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Atlético Madrid



Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Real Sociedad

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Liverpool

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-FC Barcelona



Arena 4

11.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Superbike, superpole

12.45: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Supersport300, 2. futam

14.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Holland Nagydíj, Superbike, 2. futam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-VfB Stuttgart

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

19.30: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Mainz



Match 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Karlsruhe-Hertha BSC

16.00: Tenisz, ATP-torna, Barcelona, döntő

19.00: Labdarúgás, francia bajnokság, Toulouse-Olympique Marseille

21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Talladega