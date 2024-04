Az alapszakaszt a 2. helyen záró Alba elleni párharcban nem a kék-fehérek számítanak az esélyeseknek, de amint azt Gasper Potocnik, az SKC szlovén szakvezetője elmondta: szó sincs róla, hogy a rájátszásba jutás elégedettséggel töltené el a csapatot.

„Egyértelmű, hogy az Alba a párharc esélyese, de a sportban nem mindig az esélyes nyer. A rájátszásban is szeretnénk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani. A legjobban támadó csapat lesz az ellenfelünk, amely egészen kiváló egyéni képességekkel rendelkező játékosból áll. Ráadásul ezek a játékosok adottságaikat a csapatjáték alá rendelik. Egy playoff párharcban sok múlik a mentális tényezőkön. Ami biztos, nekünk nincs vesztenivalónk, inkább az Alba csapatán lesz a nyomás, a győzelmi kényszer, mi felszabadultan játszhatunk, ám az is biztos, a srácok mindent elkövetnek majd a minél jobb eredmény, akár egy nagy bravúr elérésének érdekében. Az elmúlt két hétben jól dolgozott a társaság, optimistán várom a párharcot” – fogalmazott a soproni szakvezető, aki a Magyar Kupa négyes döntője miatti szünetet igyekezett jól kihasználni.

„Egyik fő célunk az volt, hogy a kisebb-nagyobb sérülésből felépülő játékosainkat megpróbáljuk a lehető legjobb formába, állapotba hozni. Nincs mindenki százszázalékos állapotban, de jól dolgoztak a srácok. Emellett persze ellenfelünk játékából is készültünk. Az alapszakasz vége felé több mérkőzésen is elég sok pontot kaptunk, most pedig a magyar bajnokság leghatékonyabban támadó csapata vár ránk, úgyhogy adott volt a feladat. Ezen is dolgoztunk, majd meglátjuk, mennyit sikerül megvalósítani belőle a pályán” – tette hozzá Gasper Potocnik.