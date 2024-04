A Győri Audi ETO KC április 21-én a kiesés elől menekülő Kisvárdát fogadta a női kézilabda NB I-ben. Ez a mérkőzés nem csak azért volt különleges, mert a válogatott szünet utáni első és a Vipers Kristiansand elleni BL párharc előtti utolsó lehetőség volt a gyakorlásra, hanem azért is, mert Szár Evelin, a klub akadémiájának tehetséges beállója először léphetett pályára az NBI-ben. A nagy esemény kapcsán a fiatal játékos beszélt az idáig vezető útról a klub honlapján.

Szár Evelin boldog, hogy bemutatkozhatott az Audi-ETO felnőttcsapatában.

Fotó: gyorietokc.hu

"Mozgékony gyerek voltam, ha elmentünk valahova, fél óránál többet nem tudtam ülve maradni, folyamatosan mozgott ülés közben is a lábam. Apukám focizott, anyukám és a nővérem kézilabdázott. Először én is focizni kezdtem, aztán harmadik osztály környékén adódott egy lehetőség, hogy lehet menni kézilabdázni. Megtetszett, jobb volt dobni a labdát, mint rúgni" – kezdte Szár Evelin, aki azt is elárulta, hogyan lett belőle beálló: "Ha jól emlékszem, talán már a legelső edzésen végigmentünk a posztokon és már akkor a beálló tetszett meg a legjobban. Érettebb fejjel visszagondolva az lehetett az oka, hogy ott nem kell annyi döntést hozni. Nem mellesleg a társaimat is szeretem segíteni, zárni nekik, hogy be tudjanak menni. Ez az életben is így van, szeretek segíteni másokon."

Szár Evelin Uraiújfalun – ahol laknak – kezdte a kézilabdát, majd Répcelakon lett igazolt játékos. Az U13–U14-es területi bajnokságban egy csoportban volta az ETO-val. Egy meccs után itt figyelt fel rá, és kereste meg Kocsis Tibor, aki a győri kézilabdázásban 40 éven át tevékenykedő, mára azonban már nyugdíjba vonult.

"A szüleimmel is felvették a kapcsolatot, egy próbaedzésre is eljöhettem Győrbe, hogy megnézzem, milyen a környezet és a hangulat. Ezek után döntöttünk úgy, hogy a nyolcadik osztályt már Győrben kezdem. Szerencsére nagyon támogatóak voltak a szüleim, heti négyszer hoztak iskolába és edzésre. A következő évtől, a kilencedik osztálytól kezdve viszont már kollégista lettem" – emlékezett vissza az ETO-ba kerülésre a fiatal játékos, akinek nincs kimondott példaképe.

Szár Evelinnek tetszik Nora Mörk sporthoz való hozzáállása

"Sok játékost szeretek és figyelek, de ha mégis konkrét személyt kellene megneveznem, akkor Nora Mörköt említeném. Tetszik a sporthoz való hozzáállása és az, ahogy a pályán megnyilvánul. A beállók közül két győri kötődésű játékost mondanék: Heidi Lökét és Kari Brattset Dalét, aki jelenleg is itt játszik" – mondta a beálló.

Evelin a Kisvárda elleni meccs hetében már az első csapattal edzett végig, erről így beszélt: "Kicsit ijesztő volt, hogy az ifiből egyszer csak ilyen klasszisok közé csöppentem, és ott kellett megmutatni, mit tudok. Edzőmnek, Kun Attilának köszönhetően az ifiben gyorsabb játékot játszunk, így nem volt annyira nehéz felvenni azt a tempót, amit a nagyok is játszanak. Alapból németet tanulok, de azért a sorozatokból és az internetes világból ragad rám az angol is. Érteni nagyjából megértem a dolgokat, viszont ha kommunikálni kell, az nehezemre esik. Nyilván a magyarok nagyon sokat segítettek, főleg Fodor Csenge, de Kari Brattset is jól tud magyarul, szóval ő is próbált segíteni folyamatosan, mint poszttárs. Néha félig magyarul, félig angolul magyarázott, de megértettük egymást. A kapusedző, Kiss Éva is a támaszom volt."

A debütálás napja alighanem örökre emlékezetes marad Szár Evelin számára, aki megelőlegezett születésnapi ajándékként élte meg a pályára lépést, hiszen április 23-án töltötte be a 18. évét.

Szár Evelint Stina Oftedalék segítették.

Fotó: gyorietokc.hu

"A meccs napjának délelőttjén családi meglepetésbuli volt. A nővérem jogot tanul Pécsen, és csak így tudott hazajönni. Előre nem tudtuk, hogy vasárnap játszani fogok, szóval az egészet kicsit át kellett szervezni és előrehozni. Délután kettőre kellett Győrbe érnem, és egyből kezdtünk egy videózással, majd öltözés, majd utána a meccs.

Nyugodt tudtam maradni, viszont nagyon jó érzés volt úgy befutni, hogy a nevemet is bemondták, és engem is ugyanúgy megtapsoltak, mint bármelyik klasszist. Meccs közben is nagyon jó volt hallani a szurkolást, ez kevésszer adatik meg nekünk a korosztályos bajnokságban. Az 50. perc környékén szólt Per Johansson, hogy melegítsek, mert megyek be. Ekkor kicsit ideges lettem, de összességében meg tudtam őrizni a higgadtságomat.

Győri-Lukács Vica oda is szólt, hogy nehogy stresszeljek, mert menni fog a játék. Támadásban sajnos nem kaptam labdát, viszont védekezésben örülök neki, hogy voltak faultjaim és tudtam ugyanúgy hármasban védekezni, mint a saját korosztályomban" – mesélte az élményeit a játékos, aki szabadidejében szeret főzni, emellett úgy tud kikapcsolódni, hogy sétál a természetben.

"Nagyon szeretem a naplementéket és napkeltéket, sokszor meg is örökítem őket" – tette hozzá a játékos, aki szeretné minél magasabb szinten folytatni a kézilabdát, akár az NB I-ben vagy ha megadatik, akkor a légióskodást is szívesen kipróbálná.

"Jó lenne az is, hogy ha sikerülne egyeztetnem az élsportot és a pszichológiával kapcsolatos egyetemi tanulmányokat" – mondta végezetül a kézilabdás.