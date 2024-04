A nemzeti együttes ötnapos székesfehérvári edzőtáborozás után, hétfőn kelt útra a nyolccsapatos viadal ázsiai helyszínére. A volt győri másodedző, Földi Attila szövetségi kapitány keretét Böröndy Vivien, a honosított és újonc Beatrice Mompremier, Papp Klaudia (mindhárman Sopron Basket), valamint Szabó Fanni (TFSE-MTK) alkotja.

"Amit ez alatt a rövid idő alatt meg lehetett tenni, azt megtettük – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a szakvezető. – Felépítettük a támadási és védekezési repertoárt, van még csiszolnivaló, és még Hongkongban is próbálunk a torna előtt tovább javulni. Az ellenfeleket még nem nagyon láttuk együtt játszani, a hongkongiak például teljesen ismeretlenek. Az egyéni képességek alapján a lengyelek tűnnek a legerősebbnek a csoportunkban."

A kapitány kifejtette, segíthet, hogy a három soproni játékos remek mentális állapotban van a Magyar Kupa-győzelem után. Elmondta, hogy az elmúlt években hiányzott a válogatottból egy domináns center, aki hatékony a palánk alatt, és Mompremierrel már dolgozott klubcsapatban is, úgyhogy tudja, mire képes.

"Nem azért megyünk Hongkongba, hogy még Debrecenben is játsszunk majd, szeretnénk már most megpróbálni a kvóta begyűjtését" – emelte ki Földi Attila.

Papp Klaudia is azzal kezdte, hogy remekül sikerült a felkészülés.

"Mi, soproniak már jól ismerjük egymást a pályáról, de Szafi is rutinos 3x3-as játékosnak számít, vele is sokat játszottunk már együtt a nyáron. Ott voltam már az előző olimpiai kvalifikációban is, és azt fogom tanácsolni a többieknek, hogy ne görcsösen akarjuk megnyerni a tornát, hanem élvezzünk minden percet" – jelentette ki az irányító, aki közölte, sajnálják, hogy csak egy hajszálon múlt az 5x5-ös válogatottnak a párizsi részvétel, és azon lesznek, hogy képviselhessék Magyarországot az olimpián.

Beatrice Mompremier felidézte, hogy két éve kapta meg a magyar útlevelet, amikor Győrben játszott.

"A szezon elején kértek fel a 3x3-as válogatottba, amit nagy megtiszteltetésnek tartok. Négy éve élek itt, ez a második otthonom, és nagyon szeretem a 3x3-as játék gyors tempóját, ráadásul két csapattársamat már ismerem Sopronból" – mondta a 27 éves, 193 centis center.

A hongkongi selejtezőt péntektől vasárnapig rendezik. A két kvartett első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, ahol keresztbe játszanak az együttesek, végül a tornagyőztes szerez ötkarikás kvótát.

A három állomásból álló selejtezősorozat második helyszíne a Japánban található Ucunomija lesz május 3–5-én – magyar érdekeltség nélkül –, a harmadik pedig Debrecen május 16-tól 19-ig. Ha Földi Attila együttese nem jár sikerrel Hongkongban, akkor a harmadik tornán is részt vehet, ahol már a magyar férfiak is szerepelni fognak. A debreceni viadalról az első 3–3 együttes mehet majd az olimpiára.