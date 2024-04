Exkluzív interjút készített a Spíler Tv az Aston Villa Arsenal elleni idegenbeli sikere után a birminghamiek skót válogatott játékosával, John McGinn-nel, aki a beszélgetés során elárulta: nagybátyja és unokatestvérei Magyarországon élnek.

"Egyébként a nagybátyám, édesapám testvére Sopronban él, vannak magyar unokatestvéreim is, Márk és Tamás. Ők félig skótok, félig magyarok. Figyelem a magyar válogatottat, a nyáron találkozunk is velük, izgalmas lesz” – árulta el John McGinn, akinek emiatt is különösen pikáns lesz a nyári németországi Európa-bajnokságon a Magyarország–Skócia csoportmeccs.

Sopronban rövid nyomozás után megtaláltuk a skót sztárfocista rokonait. Kiderült, mindkét gyermek kötődik a nagymúltú SFAC 1900 utánpótlás csapataihoz, a fiatalabb Tamás napjainkban is játszik az U13-as csapatban. Szakágvezetője szerint nagy tehetség. Az Anger réti pályán találkoztunk is a fiúk édesanyjával. Örült a megkeresésnek, de nem szeretett volna nyilatkozni a családról és a gyermekekről.

Úgy tudjuk, miután hazaköltöztek Skóciából, nem volt kérdéses, hogy a gyermekek a SFAC-ban játszanak majd, mert a fiúk felmenője is a legendás piros-fehérek játékosa volt. Kettős állampolgársággal rendelkeznek, valószínű, számukra ezért is érdekes és izgalmas lesz a két válogatott nyári összecsapása.