A 24 éves játékos a múlt héten a negyeddöntőig menetelt a miami 1000-es tornán, ezzel 19 helyet javított az előző rangsorhoz képest, és 2022 februárja óta ő az első magyar férfi az első negyvenben. A szerdai sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy fontos állomásnak tekinti a top 40-et, de nem szeretne itt megállni. A nagy előrelépést hozó amerikai túrával kapcsolatban felelevenítette, hogy Indian Wellsben jó edzések után jó sorsolást kapott, ami előrevetítette a sikeres folytatást.

"Az első kaliforniai utamon Nicolas Jarry személyében kiemeltet vertem, aztán Thiago Seyboth Wild ellen edzőmnek, Balázs Gyurinak arra sem volt ideje, hogy bekenje magát naptejjel, mert már vége is volt a meccsnek" - mesélte mosolyogva. "Carlos Alcaraz viszont már készült belőlem a tavalyi vereség után, ez látszott is a játékán." A miami versenyre rátérve elmondta, az Indian Wells-i menetelés miatt kihagyott egy betervezett challenger-tornát, így Floridában volt ideje az alapozásra, aminek az eredményeként két top 10-es ellenfelet is legyőzött.

"Az esőzések miatt három nap alatt három meccsem volt, így fel sem tudtam fogni a Holger Rune elleni diadalt, mert másnap reggel máris szembe jött egy teljesen más stílusú ellenfél egy sokkal kisebb pályán Alexei Popyrin személyében. Aztán Alex de Minaur ellen pedig addig csúszott a program, hogy másfél órán át melegítettem" - idézte fel. Ami a közeljövőt illeti, a napokban derül ki, hogy Marozsán főtáblás lesz-e jövő héten Monte-Carlóban. Ha igen, akkor elutazik a hercegségbe, ha viszont nem, akkor csak egy héttel később, Barcelonában kezdi meg a Roland Garrosig tartó salakszezont.

Miami, 2024. március 28. Marozsán Fábián a német Alexander Zverev ellen játszik a Miamiban zajló keménypályás tenisztorna férfi versenyének negyeddöntőjében 2024. március 28-án. A mérkőzést a német olimpiai bajnok nyerte 6:3, 7:5 arányban. Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera

"Szeretnék a Grand Slameken a 32 kiemelt között elindulni, illetve most 29. vagyok az olimpiai ranglistán, így jó esélyem van Párizsra is. Nagyon jó lenne ott Magyarországot képviselni" - fejtette ki. Edzője, Balázs György közölte, fárasztó de nagyszerű harminc napot töltöttek a tengerentúlon.

"Kilenc meccset vívott meg komolyabb hullámvölgy nélkül, ami óriási fegyvertény. A miami menetelés számomra majdnem nagyobb dolog, mint Alcaraz legyőzése. A top 40 pedig természetesen egy mérföldkő, de nem foglalkozunk vele mindennap. Hétfő óta már salakon edzünk, ami furcsa, mert Fábi a szeptemberi, keszthelyi Davis Kupa óta nem játszott ezen a borításon" - mondta a tréner, hozzátéve, egyre komolyabb ellenfelek jönnek szembe, akik már alaposan felkészülnek tanítványából.

A legjobb magyar férfi teniszező győri menedzsere, Somogyi Zsolt közölte, hogy Fábián betegség miatt gyakorlatilag kihagyta az év eleji alapozást, így a tornákon kellett formába lendülnie. "Tavaly 30-35 tornát játszott, közben a stáb kettőről kilenc főre nőtt. Van már erőnléti edzőnk, fiziósunk és sajtós munkatársunk is. Nyilván sokkal több a feladatunk, mint amikor Fábi még a 200-on kívül volt, de mi is felnövünk a feladathoz" - fejtette ki.