Dubi Attila edző így értékelt: – Gratulálok minden indulónak, azoknak is, akik most nem értek el helyezést. Mindenki nagyon szépen dolgozott és ami nekem a legfontosabb, hogy csapatként működtek, szurkoltak egymásnak, biztatták a másikat. Így lehet fejlődni klubként és egyénileg is.

Dubi Sándor edző elmondta: – Nagyon örülök, hogy nemzetközi szinten is szép eredményeket tudtunk elérni. Voltak olyan tanítványok, akik csalódásként élték meg ezt a napot, de ahogy szokták mondani, ami nem öl meg, az megerősít. Látjuk, miben kell fejlődnünk, dolgozunk tovább és készülünk a nyári Hungária-kupára, ami hasonló jelentőséggel bír.