Hargitai Attila: – Jó meccset tudtunk játszani a Szentes ellen, két és fél negyedig vezetni is tudtunk, többször két góllal is. A zárónegyedben párszor a védekezésünk elcsúszott, nem értünk oda a veszélyes lövőkre, ez okozott kisebb zavart, ezzel a Szentes csapata élt is, így a mérkőzést is megnyerte. Büszke vagyok a lányokra, olykor szép vízilabdával tudtunk eredményesek lenni, ez a mentalitás kell a továbbiakban is. Szerdán folytatjuk.