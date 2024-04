PERCRŐL PERCRE

90+3. perc: Vége a mérkőzésnek. Köszönjük a figyelmüket!

90+3. perc: Boschilia 16 méterről lő, két játékoson is megpattan a labda, így perdül a jobb kapufára. Onnan már a kipattanót nem sikerül beadni.

90+2. perc: Anton jön Bumba helyére, Diarra helyére pedig Hamed.

90. perc: GÓÓÓL! Diarra passzára remek ütemben érkezik Skvarka, és 15 méterről a jobb alsóba lő. 2-0

87. perc: Kröhn helyére jön Huszár Marcell, Csontos helyére pedig Boschilia.

83. perc: Varga Z. jobbról, 17 méterről próbálkozik. Ruisz szögletre üti a labdát.

81. perc: Korozmánt Borbély Bence váltja.

77. perc: Ruisz védi Varga Z. lövését.

77. perc: Kröhn kerül helyzetbe, a kimozduló Mergl mellett azonban nem tudja elrúgni a labdát. A kipattanót Kröhn Bumba elé készíti le, amit a győri 10-es a jobb felső fölé lö.

75. perc: Németh E. kap sárgát.

75. perc: Skvarka két csel után jobbról, 12 méterről lő. Mergl véd.

68. perc: Gálfi helyére jön Varga Zétény, Köbölt pedig Dragóner F. váltja.

66. perc: Vianna kap sárga lapot.

65. perc: Diarra erősen kapu elé lövi a labdát jobbról, de egyik társnak sem jó.

59. perc: Boldor helyére Szujó Attila áll be.

57. perc: GÓÓÓL! Bumba a jobb alsóba lövi a 11-est. Mergl a másik oldalra vetődik. 1–0

57. perc:Diarra lövésébe Shadirac ér bele kézzel. Sipos büntetőt ítél.

53. perc: Vianna beadását Bumba perdíti kapu mellé.

49. perc: Korozmán erős, jobb alsóra tartó lövését bravárral védi Ruisz.

46. perc: Nincs csere egyik oldalon sem. Folytatódik a mérkőzés.

45+1. perc: Vége az első félidőnek.

43. perc: Mergl kimozdul a kapujából, és fejjel tisztáz. A labda azonban Kröhnt találja meg, aki az üres kapu fölé emel 35 méterről.

40. perc: Lovrencsics 18 méterről lövi a labdát a jobb felső fölé.

36. perc: Gálfi jobb alsó felé tartó lövését üti szögletre Ruisz.

21. perc: Korozmán megpattanó lövése némi szerencsével a kapufára pattan, aztán Ruisz kezében köt ki.

16. perc: Köböl kapu elé ívelt szabadrúgását Lovrencsics B. fejeli kapura, Ruiszról kijön a labda, de a hazai védelem tisztázni tud.

11. perc: Köböl 13 méterről perdíti a labdát kapu mellé.

1. perc: A mérkőzést a fehérben játszó hazaiak kezdik. A soroksáriak feketében.

Előzetes - Kuznyecov Szergej vezetőedző: - Örülök annak, hogy az utolsó mérkőzéseken nőtt a játék minősége, támadásban, védekezésben és átmenetekben is egységesek lettünk, amire nagyobb hangsúlyt fektettünk az utóbbi időben. Jó nézni a csapatot, boldog vagyok, hogy ezt a szurkolóink is látják. Természetesen a Soroksár ellen is hasonló mentalitással készültünk.