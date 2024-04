ETO FC Győr–Soroksár SC

Győr, ETO Park, 17.00. V.: Sipos.

Előzetes - Kuznyecov Szergej vezetőedző: - Örülök annak, hogy az utolsó mérkőzéseken nőtt a játék minősége, támadásban, védekezésben és átmenetekben is egységesek lettünk, amire nagyobb hangsúlyt fektettünk az utóbbi időben. Jó nézni a csapatot, boldog vagyok, hogy ezt a szurkolóink is látják. Természetesen a Soroksár ellen is hasonló mentalitással készültünk.