Gsz.: Lőrinczy (37., 11-esből), Bocskay 90+2.).

15. perc: Kerezsi ívelt be egy szabadrúgást a jobb oldalról, középen Krajcsovics pöcizett bele a labdába, de Slakta bravúrral kiütötte, majd pedig felszabadítottak a hazai védők

37. perc: Krajcsovics tört be a tizenhatoson belülre, majd Benczenleitner elé pattant a labda, akit Máris buktatott. A játékvezető pedig büntetőt ítélt. Lőrinczy a jobb alsó sarokba passzolta a labdát! 0–1.

43. perc: Szendeff ment hátra védekezni, labdát is szerzett, de röviden adta haza, Holman lecsapott rá, középre passzolt, azonban az érkező Krajcsovics elől becsúszva mentett Radics.

54. perc: Emberhátrányban folytatta az Óvár! Czingráber leütközte az oldalvonal mellett meglóduló Krajcsovicsot, ezért rövid időn belül megkapta a második sárga lapját és le kellett mennie a pályáról.

90+2. perc: Szabadrúgáshoz jutott a Honvéd a tizenhatos bal sarkától nem messze, úgy 20 méterre a kaputól. Bocskay állt oda, a jobb alsó sarkot vette célba, és ugyan védhető volt a lövés, de Slakta csak beleütni tudott a labdába. 0–2.

Nagy Ádám: - A meccs tervünket tudtuk tartani egészen a büntetőig. Ekkor vezetést szerzett a Honvéd, váltanunk kellett. A kiállítással aztán létszám hátrányba kerültünk, amivel borult minden elképzelésünk. Jól küzdöttünk, de egyenlíteni nem sikerült, sőt az utolsó percekben a Honvéd bevitte a mindent eldöntő találatot.