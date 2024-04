A forduló meglepetése 1 órája

NB II foci - Bravúros győzelmet aratott a Mosonmagyaróvár Szombathelyen

A mérkőzésen az óváriak védekezésre rendezkedtek be ebből és próbáltak meg kontrázni. A félidő hajrájára feljött az Óvár, két helyzetet is kidolgozott. Szünet után egy szögletet követően megszerezte a vezetést a vendégcsapat és az előnyét meg is őrizte a meccs végéig. Ezzel megérdemelt győzelmet aratott.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Fotó: Kisalföld-archívum

Haladás–Credobus Mosonmagyaróvár 0–1 (0–0) Szombathely, 768 néző. V.: Bana. Haladás: Pálfi - Nyíri V., Jagodics M., Ene, Bolla G. - Erdei, Szakály A. (Horváth A., 73.) - Horváth R. (Csernik, 62.), Rácz B. (Katona I., 79.), Mohos (Szijjártó, 73.) - Kelemen M. (Pintér F., 62.). Vezetőedző: Alekszandar Jovic. M.-óvár: Slakta - Végső, Tullner, Deák I., Horváth K. (Vukasovic, 70.) - Radics, Kapornai (Papp Sz., 89.) - Bekker, Szabó B., Csóka D. - Szendeff (Pukhtiejev, 72.). Vezetőedző: Nagy Ádám. Gsz.: Radics (51.). Kiállítva: Erdei (83.), ill. Radics (72.) 18. perc: Mohos balról, 17 méterről alig lőtt a jobb felső sarok mellé. 22. perc: Szabó B. középről, kapásból, 23 méterről alig lőtt fölé. 31. perc: Körbeadogatták a vasiak a tizenhatos előterét, végül Szakály 17 méteres lövése egy védőről Horváth R. elé pattant, a támadó nyolc méterről leadott lövését Slakta hárította. 51. perc: Jobb oldali óvári szöglet után Csóka fejjel megcsúsztatta a labdát, a jobb kapufánál álló Radics pedig két méterről a jobb sarokba lőtt. 0-1. 71. perc: Csernik lógott meg a bal oldalon, a tizenhatos előtt Radics hátulról buktatta - Bana játékvezető kiállította a vendégek gólszerzőjét. 77. perc: Szijjártó balról, 18 méterről lőtt, Slakta bravúrral tolta ki a jobb felső sarokba igyekvő labdát. 83. perc: Erdei rántotta le hátulról Kapornait, ezért sárga lapot kapott. Mivel Erdeinek már volt egy sárga lapja, a játékvezető kiállította a szombathelyi középpályást. Nagy Ádám: - Nagyon jól felkészült a csapat erre a mérkőzésre, ült az a taktika támadásban és védekezésben is, amit elképzeltünk. Radics kiállítása egy kicsit megnehezítette a dolgunkat, de a csapat ezt követően beletudta rakni a játékba azt a pluszt, ami kellett a sikerhez. Minden edző ilyen brigádról álmodik, amely a nehéz helyzetben is össze tud fogni. A 29. forduló további eredményei: Csákvár–Gyirmót FC Győr 0–2, BFC Siófok–BVSC-Zugló 1–0, HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka 1–0, Tiszakécskei LC–Kazincbarcika SC 2–0, Budapest Honvéd–Pécsi MFC 4–0, Soroksár SC–Budafoki MTE 3–1, Nyíregyháza–Vasas 3–1. Hétfő: ETO FC Győr–Szeged

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!