Az első találkozót csütörtökön 19 órakor játsszák a győri egyetemi csarnokban. A második felvonás vasárnap 17 órakor lesz a soproni Krasznai-csarnokban, míg az esetleges mindent eldöntő harmadik meccs szerdán 19 órakor kezdődik, szintén Győrben.

Lógár Bence, a győriek szakvezetője – aki Léránt Gáborral közösen vezeti a csapatot –, így értékelte a bajnokság első részét: „Előzetesen annyit kell tudni, hogy a tavalyi szezon végén távozott Sonyák Béla, Kocsis Tamás, én abbahagytam a játékot, ráadásul a B csoportban érvényes fiatalszabályból az addigi játékosaink kiöregedtek, így öt U20-as játékost hoztunk fel a keretbe, ahol eleve szinte csak a saját fiataljaink voltak. Ezek után elsősorban az volt a cél, hogy a középmezőnyben próbáljunk végezni. Én kicsit merészebb voltam, a rájátszást mindenképpen szerettem volna elérni. Örülök, hogy ez ilyen jól sikerült.”

Adódik a kérdés, mi a siker titka?

„Erre nagyon egyszerű válaszolni: a csapategység. Mindenki extramotivált volt, sokat és jól dolgozott. A srácok vevők voltak az újításokra” – mondta Lógár Bence, aki hozzátette: megnőtt az étvágyuk.

„Ha már elértünk ilyen eredményt, akkor jó lenne bejutni a négybe. Azt gondolom, nem kell motiválni emiatt senkit. Bízom a csapatban, és abban, hogy a hazai pálya előnye mellettünk szólhat” – mondta végezetül a győriek szakvezetője.

Utóbbi gondolatra Farkas Dávid, a SMAFC vezetőedzője így reagált: „Ez érdekes dolog, mert idén öt alkalommal játszottunk a győriekkel, a két, nyári felkészülési mérkőzésen, a bajnoki alapszakaszban kétszer és egyszer a Hepp-kupában. Egyszer sem tudott a hazai csapat győzni.”

A soproni tréner az alapszakaszt így értékelte, és elmondta, mit vár a párharctól, a rájátszástól: „Szerintem ez a negyedik-hatodik hely a reális. Persze örültünk volna ha előbbre végzünk, esetleg miénk a pályaelőny, de most így alakult. Rendkívül szoros volt a mezőny, gyakorlatilag egy ponton múlt, hogy ne a hatodik, hanem jobb helyen zárjunk. A szezon elején egyébként voltunk nagyon elöl, de az kicsit csalóka volt, hiszen tizenhárom meccsünkből nyolc volt hazai pályán. Voltak gondjaink is, nem mindig tudtunk a legjobb összeállításban felállni, most sem rózsás a helyzet, hiszen jönnek a korosztályos döntők, így lehet, hogy kissé szétkapkodnak majd bennünket.

Ennek ellenére beleállunk a párharcba, szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Tavaly játszhattunk a bronzért. Éremért játszani mindig felemelő érzés, jó lenne ezt ismét megtapasztalni.

Azért örülök, hogy a győriek ellen játszunk, mert hasonló elven működnek, bíznak a saját fiataljaikban.”