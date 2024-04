A Szeged fiataljai a 7. helyen állnak a bajnokságban 13 győzelemmel, 3 döntetlennel és 10 vereséggel. A Győri ETO-UNI FKC hatpontos előnnyel vezeti a tabellát, 23 győzelem mellett 1 döntetlene és 2 veresége van a zöld-fehéreknek. A két csapat őszi találkozója 10 gólos győri győzelmet hozott, és amennyiben most is győznek Bencze József tanítványai, akkor nemcsak a feljutás, hanem az aranyérem is biztossá válik.

"Ellenfelünk tipikus fiatal akadémiai csapat, a játékosai sokat futnak, mellette taktikailag is rendkívül felkészültek. A mérkőzés kulcsa számunkra a védekezés keménységében és a megállítófaultokban rejlik. Várjuk a szurkolóinkat, hogy együtt tudjuk bebiztosítani a bajnoki címet" – mondta Lang Zalán csapatkapitány.

"Nagyon fiatal, lendületes csapat a szegedi. Úgy gondolom, ha taktikailag fegyelmezetten tudunk játszani, akkor nem lesz problémánk. Mindenki nagyon várja már ezt a mérkőzést, hiszen győzelem esetén bebiztosítjuk a bajnoki címet. Reméljük, sok hazai szurkoló előtt tudjuk ezt a célt elérni" – nyilatkozta a klub honlapján Szabó Ádám.