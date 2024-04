Alba Fehérvár–Sopron KC 105–86 (28–25, 24–21, 30–23, 23–17)

Székesfehérvár, férfi NB I, negyeddöntő, 1. mérkőzés, 1700 néző. V.: Földházi, Frányó, dr. Németh.

Alba: CHAMBERS 24/21, Kass 1, BARNETT 18/3, PHILMORE 16/6, DICKEY 8. Cs.: VOJVODA 22/12, Balogh M., ROBERTS 16/3, Takács Mi. Edző: Alejandro Zubillaga.

Sopron: NICHOLS 16/3, Meszlényi 3, Griffin 17/9, Gill 5, MOLNÁR M. 8. Cs.: Mathis 13/9, SIDIBE 11/6, CSENDES 7/3, Sitku 6/6, Schöll, Polster. Edző: Gasper Potocnik.

Barnett mérkőzést indító nagy zsákolása nagy lökést adott a hazaiaknak, míg az SKC elég görcsösen, tompán kezdett. Barnett vezérletével bő másfél perc elteltével 10–0-ra vezetett az Alba. Az SKC érthető időkérése után jött még egy fehérvári dupla. Két és fél perc elteltével Griffin triplából szerezte az első soproni pontokat. Ezt követően váltva estek a kosarak, nagy dobópárbaj alakult ki amelyben Barnett, illetve Mathis jeleskedett. A negyed derekán az SKC-nál összeállt a védekezés, és jó csapatjátékkal a szakasz hajrájában egy 8–0-lal a vendégek fordítottak. A fordulatos szakasz végén Vojvoda villanásaival visszavette a vezetést az Alba. Sitku hármasával a második szakasz elején egyenlített az SKC, majd Csendes ügyes kosarával ismét vezetett. Fej fej mellett haladtak a csapatok. A negyed derekán egálnál létszámfölényes helyzetet rontottak a vendégek, majd támadásban kapkodni kezdtek, így Roberts vezérletével egy 8–0-lal ellépett az Alba. A soproni kosárcsendet támadópattanó után az SKC-nál szerződését meghosszabbító kapitány, Molnár törte meg. Ez a vendégeknek adott lendületet, akik labdákat, könnyű kosarakat szerezve egy Nichols vezette gyors 8–0-lal egyenlítettek. Időt kért az Alba és egy 7-1-gyel zárva a félidőt 6 pontos előnnyel fordult.

Ahogy a mérkőzést, a második félidőt is a hazaiak kezdték jobban, egy 7–0-s másfél perccel 13 ponttal megléptek, Potocnik kénytelen volt időt kérni. Molnár törte meg az SKC kosárcsendjét, majd valóságos triplaeső "zúdult" a szurkolók nyakába: Chambers két triplájára Sidibe és Griffin felelt távolról, és Vojvoda sem maradt ki a hármas szórásból. Állandósult a 10 és 15 pont közötti hazai vezetés, majd Roberts újabb 2+1-es, majd Vojvoda 3+1-es játékával közel 20 pontra nőtt a különbség. A negyed végén 13-ra csökkentette hátrányát az SKC. A záróetap ismét triplapárbajjal kezdődött, Chambers hármasára Csendes még felelt, majd Philmore és újra Chambers talált be távolról, és Sidibe is beszállt a "triplavetésbe". A szakasz derekán Chambers hetedik hármasával 20 pontra nőtt a különbség, ezzel eldőlt a találkozó.

A párharc állása: 1–0 az Alba javára.

A következő összecsapás időpontja: április 16., kedd, 19 óra (Novomatic Aréna, Sopron).