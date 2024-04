SERCO UNI Győr–Szekszárd 83–75 (20–24, 14–18, 34–17, 15–16)

Győr, NB I-es női elődöntő, 1. mérkőzés, 700 néző. V.: Földházi, Goda, Török D.

SERCO UNI Győr: Ruff-Nagy D. 5/3, Dubei 11/6, CARLETON 15/9, GOREE 13/3, ANIGWE 21. Cs. DOMBAI 15, Török Á., Bach 3/3. Edző: Cziczás László.

Szekszárd: Horváth B. 4, Miklós 2, THEODOREÁN 9/3, Westbeld 8/3, MONROE 20. Cs.: Stanacev 12, Boros 9, KRNJIC 9, Mányoky 2. Edző: Djokic Zeljko.

Az egyik fél két győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a SERCO UNI Győr javára.

Majdnem másfél percet kellett várni az első kosárra, Goree két büntetőjével vezettek a hazaiak. Erre a túlsó oldalon egy jó büntető érkezett válaszként. Carleton triplája az első akciókosár volt a meccsen, Westbeld erre is tudott válaszolni (5–4). Agresszíven védekezett mindkét csapat, ellépni nem is sikerült egyik csapatnak sem. Goree két duplája után a negyed közepén viszont négy ponttal megléptek a győriek, amit Dubei toldott meg egy közelivel (13–7). Egy 7–0-s rohammal először vezetett a Szekszárd, nem sokáig, Ruff-Nagy talált be (15–14). A negyed hajrájában egy újabb 6–0-s futással a tolnaiak léptek el (15–20). A szakasz végén is a vendégek voltak előnyben (20–24).

Egy perc telt el a második negyedből, Goree egy triplából volt eredményes (23–24). Dombai találata után ismét vezetett az UNI Győr. Váltott vezetéssel mellett folyt a játék, majd egy 6–0-val megint a Szekszárd szerzett nagyobb előnyt (27–32). Időt is kért Cziczás László, de fordulatot ez sem hozott, a 16. percben 36–27-re vezettek a vendégek. Több labdát is eladtak a házigazdák, a dobások sem voltak pontosak, így tíz pont fölé nőtt a hátrányuk (27–38). A félidő hajrájában Carleton hosszabb kosárcsendet tört meg, majd ugyanő két büntetőt és egy triplát is bedobott (34–40), de a nagyszünetben nyolc pont volt a győri hátrány (34–42).

A második félidőt remekül kezdték a hazaiak, Ruff-Nagy, Carleton és Dubei hármasával átvették a vezetést, most Djokic Zeljko kért időt (43–42). Anigwe közelije után három, Dubei triplája után 4 pont volt a győrieknek (52–48). Anigwe kosár plusz büntetője után tetemesnek mondható volt a különbség (55–48). Dombai két büntetőjével pedig 10 pont fölé nőtt az előny (62–51). A negyed utolsó két percében kicsit zárkózott a Szekszárd, de Anigwe két kosarával visszaállította a tíz plusz különbséget (68–57). A zárószakasz előtt 68–59 állt az eredményjelzőn.

Szekszárdi kosárral kezdődött az utolsó tíz perc. Anigwe lepattanó utáni „pötyije” volt a győriek első találata a negyedben. Óriási volt a küzdelem. Tartotta a távolságot a SERCO UNI Győr (72–63). A negyed közepén kicsit közelebb jöttek a vendégek (74–68), jókor jött Anigwe duplája. A véghajrának 78–68-as vezetéssel vághattak neki a csapatok. Dombai saját triplája után leszedte a lepattanót, amiből eredményes volt, a bónuszdobás is pontos volt (81–68). Másfél perccel a vége előtt bejött tíz ponton belülre a Szekszárd (82–75), a különbséget azonban nem tudta eltüntetni, így hatalmas csatában lépéselőnybe került a győri együttes az elődöntős párharcban.

Folytatás kedden 18 órakor Szekszárdon.

