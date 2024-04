A szezont a csapat még Bors Miklós vezetőedzővel kezdte, akit menet közben Gasper Potocnik váltott. Az állandóságot Sterbenz László szakmai igazgató jelenti, aki a klub honlapján értékelte az alapszakaszt, és beszélt arról, mit vár a rájátszástól.

„Volt pár mozgalmas szezon, de hogy ilyen sokszor legyen szükség újratervezésre, arra nem emlékszem. Minden évben kulcskérdés a légiósok kiválasztása. Csak a bajnokság kezdetére állt össze a játékoskeret. A hosszú keresés után irányító posztra szerződtetett Nichols csapatunk legstabilabb játékosa lett. Első centerünk nem jelentett megoldást, amúgy jól teljesítő kettes játékosunk nem jött vissza a karácsonyi szünet után, a szakvezetés pedig más típusú játékost gondolt a négyes pozícióba, aki meg jött, megsérült, az alapszakasz végén nem is számíthattunk rá. Bors Miklósnak az volt az elképzelése, hogy a játékosok egyéni képességeinek megfelelő stílust, gyors, lendületes játékot próbált játszatni. Ez elég hullámzó volt, adott esetben még egy-egy mérkőzésen belül is. A tapasztaltabb Gasper Potocnik már több rendszert próbált vinni a játékba, de öt amerikai légióssal ez nem egyszerű feladat…” – kezdte Sterbenz Lűászló, aki a magyar maggal kapcsolatban elmondta: „Molnár Márton abszolút stabil, és amit fontosnak tartok kiemelni, hogy Csendes Péter és Meszlényi Róbert is közel egy félidőnyi játékidőt átlagolt. A klubnak kell, hogy legyen hosszabb távú stratégiája, a két fiatal ezt testesíti meg. Kezdetben a légiósok alig-alig hozták őket játékba, helyzetbe, de egyre jobban bíznak bennük, igaz, a játékuk koruknál fogva még hullámzó. Mindezek fényében a decemberi hatmeccses nyerőszéria és hogy bent vagyunk a playoffban, véleményem szerint csodaszámba megy.”

Ami a rájátszást illeti, arról így beszélt a tapasztalt szakember: „Tény, hogy a bajnokság legdinamikusabb, leggyorsabban játszó csapata ellen vívunk párharcot három győzelemig. Az alapszakasz egyik legjobb mérkőzése volt a hazai Alba elleni találkozónk. Azt az utolsó percben elvesztettünk, de látható, a fehérváriakat is el lehet kapni. Nem mi vagyunk a párharc esélyesei, nyomás biztos nem lesz rajtunk, ugyanakkor taktikailag megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni ellenfelünkből. Nem tudom, a csodát lehet-e fokozni, de ha sikerülne a legjobb négy magyar csapat közé jutni, az valami földön túli esemény lenne.”