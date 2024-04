Aki látta, nem felejti az akkor 18 éves Kiss Máté hatalmas találatát a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságon, amit 30 méterről lőtt a cseh kapuba. A korosztályos csapattal végül vb-bronzérmes játékos a nagyválogatottságig nem jutott el, ám szép karriert futott be. Az ETO-val kétszer volt bajnoki bronzérmes, Gyirmóton százhúsz mérkőzésen lépett pályára, s bajnok is lett a másodosztályban a csapattal. Játszott Siófokon, Mezőkövesden és Zalaegerszegen is, négy évvel ezelőtt tért „haza” és igazolt újra az ETO-ba.

– Az őszt szinte az NB III-as csapatban játszotta végig, Kuznyecov Szergej érkezése óta kezdő a másodosztályú gárdában. Mennyit számít az edzői bizalom? – kérdeztük Kiss Mátét.

– Természetesen nagyon sokat, igaz, azt azért tudni kell, nem én vagyok az első számú jobb oldali védő a csapatban. de Luciano Vera megsérült, bár már velünk együtt edz. Persze nagyon igyekszem élni a most kapott bizalommal, s a legjobb tudásom szerint megtenni mindent, hogy eredményesen szerepeljen a csapat. Nekem most „csupán” ennyi a dolgom, s nyilván jó lenne ezt a kezdő pozíciót megtartani, de majd a szakvezetés eldönti, mikor és hol tudok a legjobban hasznára válni az együttesnek.

– Hosszú időt töltött zöld-fehérben, s bár máshol is futballozott, visszatért az anyaklubjához. Mit jelent önnek az ETO?

– Lehet, közhely, amit most mondok, de nekem ez az egyesület tényleg a második otthonom. Itt nőttem fel, hatéves voltam, amikor az édesapám lehozott és „beíratott” futballozni. Azt is tudom, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy tisztában vagyok vele, mit jelent a szurkolók, a győriek számára ez a klub. Nyilván már nem tartozom a fiatal labda- rúgók közé, de ahogy előbb is említettem, legyen szó NB II-es vagy harmadosztályú meccsről, most is mindent megteszek a sikeres szereplésért. Még mindig megvan a motivációm ehhez.

– A téli szünet után a többieknél mintha ebből egy kicsit kevesebbet láthattunk volna...

– Bár ezen a szinten ez nem nagyon elfogadható, valahol normális dolog a jobb eredményeket követő hullámvölgy. Szó sem volt arról, hogy elhittük, megvan már a feljutás. Nem sikerült minden úgy, ahogy ősszel, s talán kicsit fogyni kezdett az önbizalom.

– Ami szerencsére a legutóbbi, Siófok elleni bajnokikon már ismét látható volt. Nagyon magabiztosan szerezték meg a három pontot.

– Úgy érzem, jól jött az az új impulzus, amit a vezetőedzőtől kaptunk, s ha még az elején nem is jött mindig az eredmény, egyértelműen érezhető a fejlődés a csapaton.

– Hatalmas versenyfutásban vannak a második helyért a Vasassal. Mit gondol, lehet, épp az angyalföldiek elleni rangadó dönt az élvonalbeli feljutásról?

– Ez is egy lehetséges forgatókönyv, s lehet, most ez is sablonosnak hangzik, de sem én, sem a többek nem foglalkozunk még azzal a meccsel. Nyolc forduló van hátra, s nekünk mindegyik találkozón úgy kell pályára lépnünk, mintha az lenne a döntő.