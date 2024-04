Minden évben megrendezik a jogászok labdarúgó Európa-bajnokságát a jogászvégzettséggel rendelkező nem profi labdarúgók számára. Jellemzően ügyész, bíró, ügyvéd, közjegyző, jogtanácsos, joghallgató vagy egyéb jogi munkakört betöltő labdarúgókból álló csapatok mérkőznek meg egymással több kategóriában. A magyar jogászválogatott kispályán (4+1 fő), életkormegkötés nélküli kategóriában szerepelt, kétszer húsz perces találkozókon az Európa-bajnokságon.

Idén Spanyolország, Mal­lorca adott otthont az ötnapos tornának. Tizenhat nemzet 32 csapata vett részt az Eb-n, egy ország több csapatot is indít­hatott.

A magyar jogászválogatottban több győri kötődésű futballista is szerepelt, a csapatban dr. Posta Attila, Kaposi Dániel, dr. Kaposi Gergely, dr. Szaiff László, dr. Stetina Zsolt, Németh Milán vagy éppen dr. Csatár Miklós is pályára lépett. Utóbbi például 9 góllal zárta a rangos tornát.

A magyarok nagyszerűen meneteltek, az olasz csapatot – igaz, az itáliaiak inkább nagypályán eredményesek, a tornán egy idősebb generáció­val vettek részt – rendkívül magabiztosan győzték le, de a komplett nagypályás csapattal induló dánokat is két vállra fektették. Az elmúlt Eb-n a mieinket búcsúztató szlovákoknak is sikerült visszavágni. Szoros volt a finálé, ahol bár a magyarok vezettek, végül a címvédő portugálok egy góllal nyertek.

A tavalyi ötödik helyezés után a mostani ezüstérem a magyar jogászválogatott történetének eddigi legjobb kispályás Eb-eredménye.

Eredmények, csoportmérkőzések: Magyarország–Szlovákia II 7–0, Magyarország–Olaszország 17–0. Negyeddöntő: Magyarország–Dánia 6–4. Elődöntő: Magyarország–Szlovákia I 7–4. Döntő: Magyarország–Portugália 2–3.