A 30. fordulóban a feljutásért küzdő élcsapatok közül csak a harmadik Győr tudott nyerni, a második Vasas és a negyedik Szeged egyaránt döntetlent játszott, így az angyalföldiek előnye egy pontra csökkent a Győrrel szemben, a Szeged pedig továbbra is három pontra van tőle.

Az éllovas Nyíregyháza hétfőn lép pályára Ajkán és már egy döntetlennel bebiztosítja feljutását, a győzelem pedig egyúttal másodosztályú bajnoki címet is jelentene Timár Krisztián együttesének.

A héten a BVSC-nél is trénert váltottak és ez a zuglói csapatnak is lökést adott, mivel vasárnap legyőzte a Csákvárt, ezzel elmozdult a kieső helyről és jelenleg a 14., egy ponttal megelőzve a 15. Pécset.

hétfőn játsszák:

FC Ajka-Nyíregyháza Spartacus FC 20.00

Az élcsoport: 1. Nyíregyháza Spartacus FC 67 pont/29 mérkőzés, 2. Vasas FC 58/30, 3. ETO FC Győr 57/30, 4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 55/30

Merkantil Bank Liga, NB II

Vasárnap

Gyirmót FC Győr–Kozármisleny 3–5 (FOTÓK)

BVSC-Zugló–Csákvár 1–0

Szeged–Soroksár 0–0

Credobus Mosonmagyaróvár–ETO FC Győr 0–5 (FOTÓK)

PMFC–Haladás 1–1

Kazincbarcika–Budapest Honvéd 1–0

Vasas–Tiszakécske 1–1

Budafok–BFC Siófok 1–0

Hétfő

FC Ajka–Nyíregyháza