Szép győzelemmel búcsúzott a húsvéttól hétfőn este az ETO: gólgazdag mérkőzésen 4-2-re győzte le a Siófokot a Merkantil Bank Liga, NB II 26. fordulójának zárómérkőzésén.

Végig hatalmas szélben játszottak a csapatok - talán ennek volt köszönhető a szokottnál több átadási, labdakezelési hiba -, ennek ellenére eseménydús mérkőzést láthattunk. Az ETO kezdettől fogva uralta a játékot és a szünetre kétgólos előnnyel vonultak a zöld-fehérek. Bár Winter Dániel kapus bakijai is kellettek az első két találathoz, a másik oldalon is kellett hiba: Szépe János határozatlansága miatt szinte a semmiből szépítettek a Balaton-partiak.

A szünet után is a zöld-fehérek domináltak, néhány egészen jó teljesítményt nyújtottak: Mamady Diarra, Claudiu Bumba, Csontos Dominik és a fiatal Tóth Rajmund, aki egyre meghatározóbb szerepet tölt be a középpályán. A hazaiak győzelme akár nagyobb különbségű is lehetett volna, igaz, a végén viszont Ruisz Barnabás bravúrja kellett a 4-2-es eredmény megőrzéséhez.

Kuznyecov Szergej, az ETO vezetőedzője elégedetten nyilatkozhatott a mérkőzés végén: - Dicséret illeti a játékosokat, ám természetesen még mindig vannak dolgok, amin javítanunk kell. Azon fogunk dolgozni, hogy azt az intenzitást tudjuk diktálni egész mérkőzésen, amit az elején mutattunk. A szurkolóink nagyon jó hangulatot teremtettek, jó volt látni, hogy élvezték az összecsapást, és reméljük, hogy egyre többen lesznek a stadionban.

Az ETO úgy tűnik, újra jó irányt vett: a Haladást 3-1-re, a Siófokot 4-2-re győzte le. Legközelebb a Soroksárt fogadja, míg a nagy rivális Vasas Csákvárra látogat.

Fordított a tendencia a Gyirmót FC Győrnél, amely a legutóbbi három mérkőzését elveszítette: Kazincbarcikán 1-0-ra, hazai pályán a Vasastól 2-1-re, az elmúlt hétvégén pedig Ajkán kapott ki 1-0-ra. A Gyirmót a következő körben a hétfőn Győrben szerepelt Siófokhoz utazik.

A Credobus Mosonmagyaróvár régen látott figyelmet kapott a médiában, de sajnos a negatív szenzációt szolgáltatta a kezdőkörből, valamint az érintés nélküli szögletből kapott gólokkal. Óváron már a jövő csapatát építik, úgy tűnik, lesz munka bőven.

A bajnokság állása

1. Nyíregyháza 26 17 7 2 54 – 21 58

2. ETO 26 16 3 7 47 – 29 51

3. Vasas 26 14 9 3 55 – 23 51

4. Szeged 26 11 12 3 26 – 17 45

5. Kozármisleny 26 12 7 7 44 – 31 43

6. Soroksár 26 9 8 9 28 – 31 35

7. Gyirmót 26 8 11 7 32 – 30 35

8. Ajka 26 10 4 12 23 – 25 34

9. Csákvár 26 9 7 10 29 – 33 34

10. K.-barcika 26 8 10 8 27 – 30 34

11. Haladás 26 8 10 8 35 – 39 34

12. Honvéd 26 8 9 9 29 – 29 33

13. Budafok 26 8 6 12 28 – 36 30

14. BVSC 26 8 6 12 21 – 32 30

15. PMFC 26 6 10 10 14 – 26 28

16. Siófok 26 6 6 14 28 – 46 24

17. Tiszakécske 26 4 10 12 24 – 33 22

18. M.-óvár 26 2 5 19 19 – 52 11