Másodszor is megvédte címét az ETO FC Győr a Simple női Magyar Kupában, mivel a csütörtöki döntőben 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte az MTK Budapest csapatát az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A zöld-fehérek már a kilencedik percben vezetést szereztek a válogatott Süle Dóra közelről szerzett góljával, de a fővárosiak egy kiugratásból Barkóczi Bernadett révén egyenlítettek a 31. percben. A győri csapat a második félidő elején közel járt ahhoz, hogy ismét előnybe kerüljön, azonban Vachter Fanni büntetőjét kivédte Erős Evelin.

A rendes játékidőben több gól nem született, ezért azonnal a tizenegyesrúgások következtek: ebben az MTK játékosai háromszor is hibáztak - egyik lövés sem ment kapura -, míg győri oldalon csak ketten, így Sali Rebeka ötödik körben értékesített 11-ese sorozatban a harmadik győri kupadiadalt jelentette.

Az ETO tavaly és a 2022-ben is kupagyőztes lett, előtte egyszer, 2017-ben jutott a fináléba, de akkor ezüstérmesként zárt. Két éve a Haladás-Viktória, tavaly pedig a Puskás Akadémia csapatát múlta felül a döntőben.