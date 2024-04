A következő, tehát a 2024-25-ös évadban is a soproni csapat kötelékében marad a szerződését újabb évadra meghosszabbító csupaszív kapitány, Molnár Márton.

"A vezetőség már korábban jelezte, hogy továbbra is számít a játékomra és szeretné, ha maradnék, én pedig érzem, hogy bíznak bennem. Éppen ezért örültem is a megkeresésnek, mint ahogy annak is, hogy sikerült bejutni a rájátszásba. Ennek megfelelően most még nem a jövőre, hanem a playoffra, az Alba elleni párharcra koncentrálok” – mondta a játékos.