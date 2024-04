Női felnőtt first hit bot: 1. Kamocsai Péterné. Női felnőtt full contact: 2. Kamocsai Péterné. Szenior first hit bot: 1. Károlyi Árpád. Szenior first hit kés: 1. Károlyi Árpád, 4. Sven Seifert. Szenior full-contact: 1. Károlyi Árpád. Felnőtt férfi full-contact: 2. Kozma Áron, 3. Csáforda Tamás 4. Sági Szabolcs.