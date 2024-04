Vasárnap elutaztak a férfiak az Európa-bajnokságra. Riminiben a felnőtteknél Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs és Molnár Botond kapott helyet a csapatban, és egyéniben induló lesz még Závory Szilárd is. A junioroknál Kis Dominik, Bogyó Dániel, Sas Nándor, Hamza-Vargity Bence és Kiss Zétény bizonyíthat.

Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek és Molnár Botond a Győri AC versenyzői.

A felnőtt mezőny a selejtezővel kezd, ez után pedig egyéni összetett eredményhirdetésre kerül sor. Továbbá a kvalifikáció alapján alakul ki a nyolc csapatos döntő, valamint itt lehet indulási jogot szerezni a szerenkénti finálékra is (országonként legfeljebb két tornász).

Az Európa-bajnokság olimpiai kvótaszerző verseny is egyben, az egyéni összetett alapján egy párizsi repülőjegy talál gazdára, ezt az az induló kapja, aki a legelőkelőbb helyen zár azok között, akik az eddigi kvalifikációs időszakban még nem szereztek kvótát. A Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs és Molnár Botond összeállítású csapat április 24-én az 1. csoportban kezd, korláton.

Egyéni összetettben Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián és Tomcsányi Benedek lesz érdekelt.

A junioroknál a selejtezőt követően azonnal eredményt hirdetnek csapatban és egyéni összetettben is. Itt is lesznek szerenkénti döntők, ahová a selejtezőből lehet bejutni, mint ahogy az egyéni összetett fináléba is a selejtezőnap kvalifikál.

A Kiss Dominik, Bogyó Dániel, Sas Nándor, Hamza-Vargity Bence és Kiss Zétény összeállítású együttes április 25-én kezd az 1. csoportban gyűrűn. A lebonyolítás a csapatok tekintetében a selejtezőben a felnőtteknél és a junioroknál is 5-4-3-as rendszerben zajlik: csapatonként az öt főből négy tornász mehet fel egy-egy szerre, amelyekből a legjobb három pontszámot veszik alapul.

A felnőtteknél a csapatfináléba a legjobb nyolc nemzet kerül be, ahol már csak három tornász mutathatja be gyakorlatát egy szeren, és mind a három eredmény számít. Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) főtitkára, a magyar Eb-csapat vezetője elmondta, hogy ez a kontinensviadal elsősorban az olimpiai kvótaszerzésről szól, ez van a fókuszban. De természetesen a cél minél több döntős hely begyűjtése is. A kontinensviadal április 24-én veszi kezdetét Riminiben, amelynek felnőtt fináléit az M4 Sport is közvetíti.

Részletes program, Férfi Európa-bajnokság (felnőtt & junior), Rimini, (04.24.-04.28) Április 21. indulás, Liszt Ferenc repülőtér 13.30 Április 22. 10:30-19:00, felnőtt férfi pódium edzés Április 23. 10:30-19:00, junior férfi pódium edzés Április 24. 10:00-20.45, felnőtt férfi selejtező; egyéni összetett eredményhirdetése (magyarok 1. csoport 10:00-13:00) Április 25. 10:00-20:20, junior selejtező; csapatverseny eredményhirdetése (magyarok 1. csoport 10.00-12.50) Április 26. 18.00-20:30, felnőtt szerenkénti döntők 1.nap (talaj, lólengés, gyűrű) Április 27. 10:00-12:45 junior szerenkénti döntők 16.30-19.00 felnőtt szerenkénti döntők 2. nap (ugrás, korlát, nyújtó) Április 28. 10:00-12:45 junior egyéni összetett döntők 15.30-18.15, felnőtt csapatfinálé.