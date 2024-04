Az Eb-n a férfiaknál egy olimpiai kvótát osztanak az összetett versenyben. Az indulási jogot az szerezheti meg, aki eddig még semmilyen módon, sem csapatban, sem egyéniben nem biztosította helyét Párizsban. A sportvezető hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában ezzel kapcsolatban azt emelte ki: bízik benne, hogy a kvóta sorsába a hat szeren induló magyar férfiak is beleszólhatnak, már csak azért is, mert nem túl széles azok köre, akik megküzdenek az egy helyért.

A főtitkár szerint a magyarok felkészülése jól halad, az indulók névsorát pedig napokon belül bejelentik.

"Ott tartanak, ahol tulajdonképpen az Eb előtt a nőknek egy héttel, a férfiaknak pedig két héttel kell. Kisebb sérülések mindig vannak, a tavalyi térdszalag-szakadása után Kovács Zsófit nem fogjuk látni az Eb-n, ezt már biztosan mondhatom és ezen felül is vannak még kérdőjelek, de a csapathirdetésre még a héten sor kerül" - mondta Altorjai Sándor, az Eb-n induló magyar csapat vezetője, majd elárulta, hogy Kovács olimpiai szereplése várhatóan majd csak egy hónappal az ötkarikás játékok előtt fog eldőlni.

A tervek szerint a 23 éves dunaújvárosi tornász először júniusban léphet versenyhelyzetben a szerek elé, de a főtitkár megjegyezte, hogy Kovács komoly sérülése után nagyon tudatosan végzi a rehabilitációt. Még nem csinál összefüggő gyakorlatokat, elemeket végez, illetve elemeket köt össze, de a szövetség bízik benne, hogy odaérhet az olimpiára és az őt körülvevő szakmai stáb is megerősítette, hogy jó úton halad. Az olimpiai csapatot június végéig kell benevezni a párizsi játékokra.

A névre szóló kvótával rendelkező és Nebraskában tanuló a Győri AC-ban szereplő Bácskay Csenge május 15-én érkezik haza és csatlakozik a válogatotthoz. Hozzá hasonlóan Czifra Lili Bettina is biztosította helyét a nyári játékokon, de a szombaton 17. születésnapját ünneplő tornásznak Eszéken a felemáskorlát gyakorlata végén, a leugrásnál megsérült a térde, ezért még kérdéses az Eb-szereplése.

Az Eb-ezüstérmes Székely Zója viszont biztosan utazik Riminibe, és Altorjai elmondása szerint példaértékű felkészülést végez.

"Akik bekerülnek a csapatba, önmagukhoz képest csinálják meg a gyakorlatokat, én nem tudom megtippelni, hogy ez reálisan nézve mire lesz elég, mivel nem lesz ott Zsófi és Csenge, ráadásul Lili is kérdőjeles, tehát alapvetően egy másik csapat fog felállni. Mayer Grétának sanszos az indulása, és nagyon elégedettek leszünk, hogyha csapatdöntőbe jut a válogatott" - hangsúlyozta Altorjai, de megjegyezte, nem lát reális esélyt arra, hogy a női csapat megismételje tavalyi szereplését, amikor negyedik helyen zárt a kontinensbajnokságon.

A férfiakról elmondta, hogy a biztos olimpiai kvótás győri Mészáros Krisztofer derékfájdalmai javultak, és már teljesen felépült. A főtitkár szerint neki akkor van esélye érmet szerezni, ha hibátlan gyakorlatokat mutat be Olaszországban, mivel nagyon sűrű lett a mezőny.

"Ha egy nagyon jó gyakorlat után a leugrásnál egyetlenegyet ellép, az akár három-négy helybe kerülhet neki, tehát nagyon szoros a mezőny. Tulajdonképpen százszázalékos gyakorlattal lehet csak felállni a dobogóra" - mondta, majd megerősítette, hogy a férfi csapat már eldőlt, öt fővel utaznak: Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs és Závory Szilárd, plusz egy egyéni versenyző helye is biztosított.