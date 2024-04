Nem szívbetegeknek való ez a kézitavasz, ez leszögezhető. A katartikus győzelemben kulmináló férfi olimpiai selejtező után egy hónappal máris újra az egekben a szurkolók vérnyomása, hiszen csütörtökön a kétfelvonásos dráma második fejezete kerül színpadra: jön a női válogatott párizsi részvételéről döntő torna.

A nagy álom kapujában a válogatott.

Fotó: Kovács Anikó

Golovin Vlagyimir kapitány helyzete mutat hasonlóságokat Chema Rodriguezével, de ahogy a szövetség alelnöke, Pálinger Katalin is kiemelte, a fiúk előbbre tartanak. Cserébe a lányoknak talán könnyebb a dolga, de ez nem azt jelenti, hogy a japánokat egy legyintéssel el lehetne intézni.

"A kezdetektől fogva mondom, hogy nagy hiba lenne részünkről a japánok elleni meccsre leegyszerűsíteni a selejtezőtornát – mondta Golovin, csak a MOL Csapatnak másodszor. – Svédország ellen is úgy fogunk pályára lépni, hogy győzni akarunk, még ha nyilván nem is mi vagyunk az esélyesek. Mi is tudjuk, hogy Japán ellen játszhatjuk a kulcsmeccset, de az csak a harmadik találkozónk lesz, előtte beleállunk az összes többibe is."

LÁTSZÓLAG MÁZLIS HELYCSERE

A selejtezőcsoport afrikai tagja, Kamerun utazási problémák miatt visszalépett, így az IHF kétségbeesetten kezdte keresni a helyettest. Úgy tudjuk, Szenegál is a kalapban volt (ez egyáltalán nem lett volna jó csere a mi szempontunkból), végül a brit válogatott utazik Debrecenbe. Nagy-Britannia csapata utoljára 2008-ban nyert nemzetközi tétmeccset.

"Kedd este tízkor tudtam meg, hogy a britekkel játszunk. Megpróbáljuk a lehető legtöbb információt beszerezni róluk, de kijelenthető, hogy az első meccs kötelező győzelem lesz a magyar válogatott számára. Azt várom a lányoktól, hogy száz százalékos koncentrációval játsszák végig a mérkőzést."

A mieink pénteken egészen más súlycsoportba tartozó ellenféllel találkoznak: a világbajnoki elődöntős Svédország lesz a második ellenfél. Nem régiek a közös emlékeink, a decemberi világbajnokságon megütköztünk a svédekkel, és bár vereség lett a vége, összességében jó meccset hozott le a szünetben még egy góllal vezető magyar válogatott.

"Ugyanez elmondható a 2022-es Eb-n lejátszott meccsünkről, azaz a két legutóbbi összecsapást elveszítettük ugyan, de játékban egyenrangú ellenfelek voltunk. Valami olyasmit kell megvalósítanunk, mint a világbajnokságon, ahol egészen kiválóan védekeztünk, és Böde-Bíró Blani is remekül védett az első félidőben. Csak most hatvan percen át" – mondta a kapitány.

Albek Annára kulcsszerep hárulhat.

Fotó: Kovács Anikó

"Egyébként is nagyon fontos, hogy visszatért közénk a sérüléséből Albek Anna, de azért külön örülök, mert nagyon jó meccset játszott a svédek ellen, nemcsak gólerős volt, de védekezésben is odatette magát. Az átlövők kérdése egyébként is sarokpont, nagy szükségünk van a távoli zónából érkező gólokra, és Anna egyike azoknak a játékosoknak, akitől várhatjuk őket."

AZTÁN JÖHET AZ A BIZONYOS KULCSMECCS

A briteket legyőzi mindhárom csapat, ez biztosan kijelenthető, így az olimpiai kvóta képlete is egyszerűvé válik: a svéd–japán–magyar hármas hajt a két továbbjutó helyre. Svédország kiemelkedik, a papírforma szerint az megy Párizsba, aki a japán–magyar meccset megnyeri. Mielőtt bárki legyintene az ázsiaiakra: a legutóbbi vébén legyőzték a bronzérmes dánokat és a szerbeket is elkapták.

"A japánok játéka a végletekig meg van tervezve. Olyan pontosan ki van dolgozva több támadásvariációjuk, mintha sakktáblán rendezgetnék a játékosokat, és több variációt is tudnak kombinálni. Európai szemnek abszolút szokatlan, egészen más kézilabdakultúra, de megvan rá az ellenszer. Japán ellen az lesz a legfontosabb, hogy nagyon proaktívan védekezzünk, sokat ütközzünk, ne hagyjuk őket felgyorsulni, akadályozzuk a folyamatos labdajáratást. Ők Dániában készültek az olimpiai selejtezőre, két meccset is játszottak, és a dánok megmutatták, mit kell csinálni ellenük: az agresszív védekezésükkel rengeteg hibára késztették a japánokat, és ezekből könnyű gólokat dobtak. Viszont a vébén azt is láttuk – pont a dánok ellen –, hogy ha hagyják kibontakozni a japán támadásokat, nagyon is eredményesek tudnak lenni. Mondanom sem kell, elsősorban a védekezésünket kell csúcsra járatni, de támadásban is megvan a siker receptje" – folytatta Golovin.

VILLOGNAK A SZÉLSŐINK

A magyar válogatott két Euro Cup-meccsel készült a selejtezőre, Norvégiában csúnyán elverték, Ausztria ellen hazai pályán javított a csapat. A norvégiai meccset jobb elfelejteni, egy dolog kivételével: a szélsőink kiváló teljesítmény nyújtottak. Japán ellen kulcsszerep hárul rájuk.

Győri-Lukács Viktória bombaformában kézilabdázik.

Fotó: Kovács Anikó

"A japánok a játékosaik felépítése miatt próbálnak kevesebbet ütközni védekezésben, ezt pedig szinte tökéletes lábmunkával kompenzálják. A nyitott védekezés szinte minden formáját tudják alkalmazni, annyira gyorsak, hogy sebességgel nem nagyon lehet megverni őket. Nem is lefutni akarjuk őket, hanem a passzgyorsasággal akarunk előnyöket szerezni, amikből jó helyzeteket tudunk teremteni a szélsőknek, vagy a betörő középső embereknek. Nagyon fontos lesz a helyzetkihasználás, a ziccereinket könyörtelenül gólra kell váltanunk. A beálló körül általában elég feszes a védekezésük, de nemcsak a gólokat várjuk erről a posztról, hanem a terek megnyitását, a helyzetek kialakítását is. Betörésekkel és a szélsők góljaival lehet legyőzni Japánt" – fogalmazott a kapitány.

LÁSSUK A MIEINKET

Hozzászokhattunk már, hogy a női kézilabda-válogatott nem tud a legerősebb felállásában pályára lépni, és most is vannak fontos hiányzók, sőt, kulcsemberek is kisebb-nagyobb sérülésekkel küzdenek. Albekről már esett szó, a védekezés kulcsemberévé előlépő Papp Nikolett, illetve a csapat kapitánya (és vezére) Böde-Bíró Blanka sem száz százalékos, de ők ott vannak Debrecenben.

"Tompa fájdalmak még vannak, de mindenki harcra kész, aki velünk van. Mindenki játszani akar, azt látom a lányokon, hogy alig várják a rajtot. Kicsit talán már a két Euro Cup-meccsen is Debrecenben jártak a gondolatok. Láthattuk, hogy jó formában vannak a kapusaink, ami nagyon megnyugtató, de Blaninak nemcsak kapusként van fontos szerepe. Ő a csapat vezére, pontosan tudja, kihez hogy szóljon, irányítja a társait, vezényli a játékot. Arról nem is beszélve, hogy a nehéz pillanatok embere, rengeteget véd lélektanilag nagyon fontos pillanatokban."

A kapus is akkor véd jól, ha előtte hatékonyan zár a védőfal, és ezzel (no meg a védekezés első lépésével, a visszarendeződéssel) voltak gondjaink az utóbbi időben. Golovin kapitány évek óta keresi azt a belső védőpárost, akik megadják a magyar fal stabilitását, és úgy tűnik, a Papp–Tóvizi párossal megtalálta az ideális párost hármasban.

A védekezésen sok múlik.

Fotó: Kovács Anikó

"Az utóbbi meccsek pozitív visszajelzést adtak, azt látom, hogy Niki és Petra jól megértik egymást, működik közöttük a kémia. Jól le tudják zárni a belső területeket, ahol általában a legnagyobb a forgalom, de például japán ellen nem biztos, hogy ők lesznek a kulcsszereplők. Hanem talán a kettes védők, akiknek folyamatosan a remekül egy-egyező japán lövőket kell követniük, és minél többet ütközniük velük. De egyébként felesleges bárkit előre kiemelni. Nemcsak azért, mert mi elsősorban csapatként tudunk jól játszani, nem az egyének visznek minket előre, hanem azért, mert négy nap alatt három meccset fogunk játszani, az egész keretre szükségünk van, hogy elérjük a célunkat. Ott akarunk lenni Párizsban. Ott is leszünk" – mondta végezetül Golovin Vlagyimir.