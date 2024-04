- Összességében jól, ha nem nehezedem rá a jobb lábamra, akkor nincs fájdalmam – mondta a Nemzeti Sportnak Lang Ádám, az Omonia Nicosia 67-szeres magyar válogatott védője. – Néhány napja történt az eset, és már most rengeteget javult az állapotom. Kaptam egy járássegítő csizmát, amely könnyíti a mozgást, leveszi a terhet a sérült lábamról. Próbálom kímélni, hogy a csont mihamarabb összeforrjon.

Az eset után azonnal próbálgatta a lábát, s azt érezte, esélytelen a mozgás, nem is erőltette. Rögtön elvitték röntgenre, és a felvételek alapján már elkészülhetett a pontos diagnózis. - A kontakt pillanatában sejtettem, hogy kihagyás vár rám, de azt is tudtam, hogy nem hosszú. Egyáltalán nem gondoltam arra, hogy veszélyben lenne az Európa-bajnoki részvétel. Az eset után felhívtam a válogatott csapatorvosát, elmondtam, mi történt, aki látta a röntgenfelvételeket is. Mind ő, mind a klubnál dolgozó szakember ugyanazt mondta, vagyis megerősítettek abban, hogy nem súlyos az eset. A sérülés persze sohasem jön jókor, de szerencsére nem nagy a baj.

Csapatára még legalább hét tétmérkőzés vár ebben az idényben. A bajnokságból öt meccs maradt, valamint szerepelhetnek az oda-vissza vágós kupaelődöntőben, így közel kerültek a fináléhoz és a címvédéshez.

– Minél hamarabb szeretnék visszatérni, de semmit sem akarok elsietni. Ha a kontrollfelvétel azt mutatja, már nincs repedés, és teljesen összeforrt a sérült rész, akkor lehet terhelni. Ám addig sem üldögélek a kanapén, edzem becsülettel, keményen készülök az erőnléti edzőnkkel. Szó sem lehet teljes leállásról. Azt tervezem, hogy három hét múlva rendben leszek, ám ez sok mindentől függ. Az biztos, mindent megteszek, hogy minél gyorsabban regenerálódjon a szervezetem és felépüljek. Sűrű az április, még ebben a hónapban vissza akarok térni.