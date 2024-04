Nagyszerű gólokat szerezve, értékes győzelmet aratott (2-1) az elmúlt hétvégén a Caola SC Sopron a Budaörs ellen az NB III Északnyugati csoportjában. Az erős játékoskerettel rendelkező vendégeket a 92. percben lőtt góllal sikerült két vállra fektetni.

- Alaposan felkészültünk az ellenfél játékából és ha jól belegondolok, akkor taktikailag ennyire éretten még nem láttam játszani a csapatomat - kezdi Bücs Zsolt, a Caola SC Sopron vezetőedzője. - A Budaörsnek jóformán helyzete sem volt, csupán pontrúgás után akadt egy-két kehetősége. Az más kérdés, hogy korábban le kellett volna zárnunk a mérkőzést, ahhoz már szerencse is kellett, hogy a 92. percben tudjunk gólt rúgni és azzal nyerjünk. A Budaörs elleni meccsen egyébként kint járt Szilágyi Sándor, ismert volt NB I-es játékvezető, aki később a DVSC ügyvezetője lett. Gratulált a győzelmünkhöz és megállapította, az Északnyugati csoportban sokkal magasabb a játék színvonala, mint a keleti régióban.

A Sopron szépségdíjas gólokkal fektette két vállra a Budaörsöt.

- Mindkettő valóban szép volt - folytatja Bücs Zsolt. - Az elsőnél Sipőcz Bence remek szólót követően nehéz technikai megoldással vette a kaput, a második gólnál pedig Bokor Bence a félpályánál szerzett labdát, majd Kocsis Árminhoz játszott. A visszakapott labdát kapásból lőtte a rövid felső sarokba. Ezzel a három ponttal azt hiszem, sikerült kijavítani a ZTE II elleni fiaskót, ami nagyon bosszantott, hiszen az ellenfél egyszer rúgott kapura, abból szerezte meg a győzelmet, miközben nekünk számtalan helyzetünk volt.

A soproni szurkolók remélik, hogy kedvenceik a Budaörs elleni sikerrel megtalálták a helyes utat és a bajnoki folytatás is hasonló lesz.

- A hétvégén a Balatonfüredhez utazunk, utána pedig a Puskás II-t fogadjuk. Ha ezeken a meccseken meg tudnánk szerezni mind a hat pontot, akkor stablizálnánk a pozíciónkat a táblázaton a kilencedik hely környékén. Szerintem egy újonc csapattól ez remek teljesítmény lenne. Sok játékosunknak ez az első idénye az NB III-ban, számos olyan dolgot kellett nekik menet közben megtanítani, amit ezen a szinten kötelező tudni. Nagyon sok munkát tettünk a csapatba és szerencsére ennek nyomán látszik a fejlődés a játékunkban. Ősszel több alkalommal elég sok gólt kaptunk, tavaszra ezen is tudtunk javítani, idén több alkalommal érintetlen maradt a hálónk.

Bücs Zsoltnak a bajnoki dény végén lejár a szerződése Sopronban.

- Tárgyalunk, tárgyalgatunk a folytatásról a klub vezetésével, de megállapodás még nem született a szerződés hosszabbításról - zárta rövidre a beszélgetést a Caola SC Sopron vezetőedzője.