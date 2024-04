A 2014-ben a világ, 2020-ban a HandballPlanet szavazásán pedig az előző évtized legjobbjának is megválasztott balátlövő a Kometal Szkopje pénzügyi problémái miatt 2009 tavaszán igazolt Győrbe, ahol az ezt követő tizenkét évben sikert sikerre halmozott. Hazája válogatottjával 2013-ban világbajnok lett Belgrádban, ahol a torna legértékesebb játékosának is megválasztották. A győri klub színeiben ötszörös Bajnokok Ligája-győztesnek, tízszeres magyar bajnoknak, és tizenegyszeres kupagyőztesnek mondhatja magát. Dudát – ahogyan mindenki hívta – 2014-ben az elitliga legjobbjának választották posztján, majd hat év alatt ötször (2016, 2017, 2019, 2020, 2021) a sorozat legjobb védőjátékosa lett. A 2018-as BL-döntőben a Vardar Szkopje ellen ujjtörést szenvedett, de így is végigjátszotta a hosszabbításba torkolló összecsapást, sőt, négy góllal járult hozzá a ráadásban a negyedik trófeához. Még ugyanebben az évben magyar állampolgársági esküt tett. Összesen 457 alkalommal ölthette magára a zöld-fehér szerelést, ezeken a mérkőzéseken 1742 találatot jegyzett, ezzel második az örökrangsorban a 3797 gólos Görbicz Anita mögött.