„Nagyon izgatott vagyok, hogy nyártól csatlakozhatok egy újjáépülő, nagy múltú klubhoz. Személyesen már nagyon várom, hogy megismerhessem új csapattársaimat, az egész stábot a szurkolókat és a várost. Ambiciózus klubhoz csatlakozom, ahol nemcsak a csapat, hanem a város is éhes arra a sikerre, hogy az ETO a legmagasabb osztályban újra sikerese legyen férfi kézilabdában is. Az előzetesen folytatott tárgyalások alapján teljesen biztos vagyok abban, hogy a klub magas célokkal és elvárosokkal áll a jövő elé. Szeretem a kihívásokat és örömmel veszek részt a célok megvalósításában. Boldog vagyok, hogy karrieremet továbbra is Magyarországon folytathatom, olyan városban, ahol a kézilabdának nagy hagyománya és nagy tisztelete van mind női, mind férfivonalon. A győri férfi kézilabdának múltja van, de én személy szerint azon dolgozom majd, hogy stabil jövője is legyen” – nyilatkozta Dean Bombac, aki szlovén válogatott, és a napokban ünnepelte 35. születésnapját. Jelenleg az OTP Bank-Pick Szeged játékosa.

Deki – ahogy mindenki hívja – szülővárosában, Koperben kezdett kézilabdázni és 2007-ben mutatkozott be a felnőttek között. 2013-ban a HC Dinamo Minksz együtteséhez szerződött, de a csapat pénzügyi nehézségei miatt szezon közben a Pays d’Aix U játékosa lett. A 2014/15-ös szezonban igazolt először Magyarországra, a Pick Szeged csapatához. A 2015/16-os idényben a Bajnokok Ligája legjobb irányítójának választották. 2016-ban a lengyel Kielce együttesébe igazolt, de két év múlva visszatért Szegedre. Bombac szlovén, lengyel és magyar bajnok, valamint ugyanezen országok kupagyőztesének is mondhatja magát. A 189 cm-es irányító 2007-ben viselte először a szlovén válogatott mezt és tagja volt a 2020-as férfi kézilabda Európa-bajnokságon negyedik helyezést elért szlovén válogatottnak, ahol a középdöntő álomcsapatába is beválasztották. A 2024-es párizsi olimpiára kvalifikációt szerzett a szlovén csapat tagjaként. Egyéni címei közül említést érdemel még, hogy a a lengyel bajnokság legjobb irányítója volt (2018), a Magyar Kupa legjobb játékosának is megválasztották (2019).

Mátés István így fogalmazott: „Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen játékossal játszhatok együtt, mint Dean, aki gyerekként a tévében csodálhattam. Bízom benne, sokat tanulok majd tőle. Nagyon várom már a közös munkát, remélem, gyümölcsöző lesz ez a kapcsolat, és közös erővel sikeresen tudunk majd szerepelni a következő években.”