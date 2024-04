A backgammon – más néven ostábla – egy ötezer éves perzsa táblajáték, amely a logikát, a taktikai-stratégiai érzéket, valamint a kombinációs és problémamegoldó készséget is fejleszti. A játék három évvel ezelőtt került be a Széchenyi István Egyetem választható kurzusai közé, így minden szemeszterben 30–40 új hallgató ismerkedhet meg vele. Közülük ma már többen rendelkeznek nemzetközi eredményekkel. Az intézményben egyetemi bajnokságot és kupát is rendeznek.

„A sportág csúcseseménye az évente esedékes világbajnokság és csapat-világbajnokság. Az utóbbinak idén július 8. és 10. között Stockholm ad otthont” – mondta el Máté Richárd, a Széchenyi-egyetem backgammonoktatója, aki 2022-ben tagja volt annak a magyar válogatottnak, amely Olaszországban 18 ország közül az ötödik helyen végzett.

Kifejtette, a Backgammon Szabadidő és Diák Sportegyesület szervezi azt a kvalifikációs versenyt, amely az adott év magyar backgammon-válogatottjának keretéről dönt.

„A versenyek során valamennyi résztvevő játszik mindenki ellen, és a győzelem egy pontot ér. Minden mérkőzést rögzítenek, majd kielemeznek egy speciális szoftver segítségével. Ez alapján a jobban, kreatívabban játszó fél további egy pontot kap. Végül így derül ki, hogy ki az aktuálisan legjobb hat játékos, aki hazánkat képviselve, a magyar backgammon-válogatott tagjaként részt vehet a csapat-világbajnokságon” – magyarázta.

Az idei kvalifikációs sorozatba az oktatón kívül két hallgató – Kiss Dominik és Horváth Máté – is nevezett, akik az egyetemi backgammon-örökranglista élén állnak. A versenyek végén kiderült, hogy Máté Richárd mellett Kiss Dominik is bekerült a válogatottba. Ugyanebben a sorozatban Horváth Máté a kilencedik helyen végzett, ő azonban nagy eséllyel az online backgammon-világbajnokság résztvevője lesz, hiszen jelenleg a kvalifikációs verseny első helyen áll, vagyis akár még a Magyarország online backgammon bajnoka címet is megszerezheti.