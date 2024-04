A legkedvesebb gólom mégsem ehhez az idényhez fűződik - folytatja a játékos. - Első évem volt a felnőttfociban, amikor a Csornával játszottunk rangadót a megyei bajnokságban. A meccs nyolcvanadik percében vettem be a kaput. Ez akkora élmény volt, hogy gólöröm közben el is érzékenyültem. Apropó, gólöröm, többen kérdezték már, miért ily módon ünnepelek. Az egyik barátom beszélt rá, hogy az AS Roma argentin világbajnok játékosa, Paulo Dybala mozdulatát utánozzam.