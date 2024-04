Az első felvonást 17 órakor játsszuk az egyetemi csarnokban, majd kedden 18 órakor Szekszárdon folytatódik a párharc, és amennyiben szükséges, csütörtökön, 18 órától, ismét Győrben küzd meg egymással a két gárda.

A csapat fiatal játékosát, Dombai Rékát kérdeztük az elmúlt hetekről. Mint ismeretes, három hét szünet volt a bajnokságban a 3x3-as olimpiai selejtező miatt. Ezt felhasználva keményen dolgozott a győri csapat, volt egy pár napos balatoni edzőtábor, valamint egy győztes edzőmeccset is játszott a TFSE-vel.

„Az elmúlt két és fél hét jó hangulatban telt, pedig erős edzéseink voltak. Ezek azonban kellettek, hogy fizikálisan fejlődjünk, és fel tudjunk készülni az előttünk álló sorozatterhelésre, amikor is két-három naponta követik egymást a meccsek. Bridget Carleton és Cyesha Goree nem volt itt a felkészülés elején, de már ismét együtt tudunk edzeni. A balatoni edzőtábor összehozta a csapatot, igyekeztük az edzőmeccset is arra használni, hogy védekezésben és a támadásban is fokozni tudjuk a sebességet. A következő napokban a finomításon lesz a hangsúly” – mondta Dombai Réka, aki kemény mérkőzésekre számít a Szekszárd ellen. Az alapszakasz során egyébként hazai pályán 1 (72–71), idegenben 24 (78–54) ponttal győztek a zöld-fehérek.

„Szerintem kemény meccs lesz már szombaton is. A napi forma dönt, illetve az is kulcs lesz, hogy mentálisan ki lesz az erősebb. Úgy érzem, ebben is készen állunk a párharcra. Mindenképpen az a célunk, hogy az első percektől kézben tudjuk tartani a mérkőzést, és előnyt harcoljunk ki” – tette hozzá a kosaras, aki örülne, ha két mérkőzésen letudnák az elődöntőt, de a legfontosabb mégis az, hogy bekerüljenek a döntőbe.