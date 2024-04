A judoinfo.hu szaklap tájékoztatása szerint a győri Széchenyi Egyetem SE hétszeres utánpótlás Európa-bajnoka a linzi Grand Prix-viadalon az első fordulóban a bahreini Azamat Csocsajev ellen olyan szerencsétlenül esett a vállára, hogy ízületi sérülést szenvedett. Akkor még nem érzékelte, hogy nagy a baj, végigküzdötte a találkozót – Csocsajev végül leszorítással nyert –, de a 23 éves dzsúdós azóta harcképtelen.

„Győrben kezelik, eddig nem tehetett mást, gyógytornázott, talán ezen a héten már elkezdhet futni – mondta edzője, Hangyási László. – A visszatérést nem lehet siettetni, még akkor sem, ha ilyen kiélezett a helyzet az olimpiai kvalifikációs sorozatban.”

Sipőcz Richárd portálunknak elmondta: a rehabilitációja jó ütemben halad, amit tudott, azt a munkát elvégezte.

„Sajnos a bal vállam ízületében szakadt el egy szalag, öt hét telt el a rehabilitációból, két hét múlva kezdhetek el dzsúdózni. Próbáltam mindent kihasználni, hogy formában maradjak. Az orvos által engedélyezett feladatokat elvégeztem, az étkezésre is odafigyeltem, így a súlyomál vagyok. Jövő héten már Pakson, az újabb instrukciók alapján folytatom a munkát” – mondta Sipőcz Richárd, aki így most nincs könnyű helyzetben az olimpiai kvalifikáció terén.

„Mikor megsérültem, még kijutó helyen álltam, mostanra valószínűleg kicsúsztam ebből. Szokták mondani, hogy egy sérülés sosem jön jókor, de ez kimondottan a legrosszabb időpontban ért utol. Ki kellett hagyni több versenyt, most az Európa-bajnokságot, és valószínűleg utána is még egy versenyt. Nehéz lesz ezek után annyi pontot szerezni, ami kvótát ér, ráadásul az sem lenne szerencsés, ha felkészületlenebbül állnék tatamira. Szóval siettetni sem szabad a visszatérését, az idő azonban rövid” – dilemmázott a SZESE dzsúdósa.

Ami már biztos, egy kazah Grand Prix-re már beadták a nevezését, ha jól gyógyul, és a formáját is megfelelőnek tartják, akár már egy előtte lévő viadalon is indul. Az Abu Dzabiban esedékes világbajnokságon viszont mindenképpen ott akar lenni, hiszen azzal a versennyel, május 23-án zárul a kvalifikikáció. Akkorra kell majd a vonal fölé kerülnie Sipőcznek, aki mindent meg is tesz ennek érdekében.

A férfiaknál így nem lesz minden súlycsoportban magyar induló az Eb-n, a nőknél pedig három kategóriában képviselik a magyar színeket. A megyét a hölgyeknél a koroncói Tutti versenyzője, Gyertyás Róza képviseli, aki a csapatversenyben is szerepet kap majd