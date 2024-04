Tudom, hogy ez életem eddig legjobb Eb helyezése egyéni összetettben, egyelőre azonban még inkább bánat, mint öröm, mert azt most még nagyon nehéz feldolgozni, hogy csak 2 és fél tizedre volt a bronzérem. Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy meglehet az érem, folyamatosan számolgattam, néztem a versenyt, és még az utolsó kör utolsó szere előtt is úgy tűnt, hogy összejöhet. Ugye voltak apróbb hibák, amiket ejtettem délelőtt a selejtezőben, és ha abból csak egyet megcsinálok, már ott vagyok a dobogón. Ezt most még nehéz feldolgoznom…, de ott van a talajdöntőm, és ott mindent megteszek majd, és reméljük a legjobbakat.