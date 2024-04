Tavaly rendkívül sikeres esztendőt tudhatott magáénak a H-Moto UNI Győr Team, amely 2024-ben immár kibővült csapattal vág neki az idei szezonnak. A csapathoz olyan, már nemzetközi színtéren is bizonyított fiatal motorversenyzők csatlakoztak, mint a Northen Talent Cup sorozatban 2020-ban bajnoki címet szerző Görbe Soma, illetve ugyanebben a sorozatban 2022-ben második Farkas Kevin. Ez a csapat, természetesen Kovács Bálinttal kiegészülve, remek eredményekre lehet képes az idén, főleg annak köszönhetően, hogy mindhárman a Hungarian Motorsport Academy (HUMDA) támogatottjai, azaz kizárólag a felkészülésre és a versenyzésre kell koncentrálniuk.

Kovács Bálint – akárcsak a tavalyi szezonban – idén is rajthoz áll az Endurance-világbajnokságon, ezúttal a Wojcik Racing Team pilótájaként kap szerepet az EWC európai futamain. Az első megmérettetés éppen ezen a hétvégén lesz a legendás Le Mans-i aszfaltcsíkon. A motoros a helyszínen tartózkodik hétfő óta, több edzésen is részt vett, ső,t már az első időmérő edzést is teljesítette csapatával: a zöld csoportban Bálint az 5. időt motorozta az EWC kategóriában, amivel a csapatának legjobb idejét futotta meg a kvalifikáción.

„Nagyon örülök annak, hogy visszatérek a 2022-es sikereim színhelyére, a Wojcik Racing Teamhez, ahol idén egy legújabb Honda nyergében bizonyíthatok. Ilyen versenyen rendkívül sokat jelent a már megismert, szerető környezet egy versenyző számára. Négyen vagyunk a Superbike-csapatban, és mindig az adott versenyen dől el, vajon melyik három motoros indul a vb-futamon. Bízom önmagamban, hiszen mind a megtett kilométerekben, mind a 24 órás versenyek tapasztalatában felveszem a társaimmal a versenyt. Ugyanakkor nem titok, igencsak megnehezíti a helyzetünket, hogy a jól megszokott Yamahát lecserélték Hondára, és a versenymotorral csak most találkoztunk először. Az alkatrészek kiszállítása megcsúszott, ezért nem a teljes versenycsomaggal tesztelhettük eddig a Hondát. A csütörtöki privát teszten folytattuk a korábban megkezdett munkát, tovább ismerkedtünk a motorral és próbáltuk megtalálni a Honda legjobb beállításait. Eddig a csapatból ugyan én futottam a legkevesebb kört, de így is sikerült négyünk közül minden edzésen a legjobb időt motoroznom, és ez bizakodásra ad okot a hétvége hátralévő részére” – jelentette ki a HMA versenyzője, Kovács Bálint.

A Hungarian Motorsport Academy utánpótlásnevelési rendszert a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. hozta létre és működteti.