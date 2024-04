A győriek így most távolabb kerültek az áhított feljutástól, ám még maradt esély javítani (a zöld-fehérek az utolsó előtti fordulóban épp a rivális Vasast fogadják majd), véli ezt a Rába-parti gárda védője, Szépe János. A 28 éves játékos tavaly nyáron lett az ETO labdarúgója. Szépe 2016 májusában mutatkozott be a szlovák élvonalban, majd egy év múlva Mosonmagyaróvárra igazolt. Ezután három évig a Zalaegerszeg játékosa volt, mellyel NB II-es bajnoki címet szerzett, majd az élvonalbeli Mezőkövesd labdarúgója lett. Mielőtt Győrbe került, az MTK alapembere volt, amellyel szintén kiharcolta az élvonalbeli feljutást.

„Nagyon sajnáljuk az elmaradt győzelmet, nem úgy indult a budafoki mérkőzés, hogy a végén még pontot sem tudunk szerezni. Rögtön egy nagyobb lehetőségünk adódott, majd sikerült büntetőből vezetést szereznünk, ám két, számunkra szerencsétlen góllal fordítani tudott a hazai csapat” – foglalta össze a hétvégi találkozón történteket Szépe János, aki szerint valóban tapasztalható egyfajta görcsösség az ősszel menetelő, tavasszal azonban már korántsem magabiztos társaságon.

„Nem is annyira a feljutással kapcsolatos elvárás – hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy ezt szeretnék a szurkolók is –, hanem a szezonban nyújtott hullámzó teljesítményünk, ami szerintem kissé görcsössé tette a csapatot. Az, hogy nem mindig jöttek a győzelmek, akarva-akaratlanul is okoz egyfajta feszültséget az öltözőben és persze a játéktéren. Ezzel együtt azon vagyunk, hogy ezt leküzdjük, mert ahogy a drukkereink, természetesen mi is azt szeretnénk, hogy ott legyünk majd a feljutó helyen a bajnokság végén.”

Hétfőtől azonban a Vasas került lépéselőnybe.

„Sokáig mi voltunk ebben a helyzetben, így ez most egy új szituáció. Szerencsére azonban van még hátra elég forduló, s lehet még javítani. Még a Vasas is hibázhat, s bízom benne, ellenünk fog is, de mi azzal számolunk, hogy már minden hátralévő meccsünket megnyerjük. Így kell kimennünk minden találkozó előtt a pályára, nem is lehet más, csak ez az egy célunk.”

Szépe abban reménykedik, hogy Zalaegerszeg és az MTK után a Rába-partiakkal is feljutást ünnepelhet.

„Kétszer is átélhettem a magyar csapattal a feljutást az élvonalba, s nagyon bízom benne, hogy ez Győrben, az ETO-val is sikerül. Sőt, nem csupán bízom, hanem száz százalékig hiszek is ebben. Tudom, hogy ez most már nem lesz egyszerű, de mindent meg kell tennünk és meg is teszünk ezért.”