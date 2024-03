Szuperliga, férfi

Kaposvár–Rába ETO Győr SE 8:0 (3765–3433).

A bajnokaspiráns kaposvári gárda otthonában nehéz feladat hárult a győri csapatra, amelynek ugyan igyekezett megfelelni, de ezen a találkozón az igyekezet kevésnek bizonyult. A válogatott játékosokat felvonultató somogyi csapat végig uralta a mérkőzést, és győzelmeivel egyre közelebb kerül(het) a hőn áhított bajnoki címhez.

Az ifjúsági mérkőzésen is a hazai csapat diadalmaskodott (4:0, 1174–1051).

Bábolna–Répcelak 2:6 (3278–3421).

Kis szerencsével akár alakulhatott volna szorosabban is a mérkőzés, de ezúttal a hazai játékosokkal nem társult a Fortuna, így a kétes szituációkban a répcelaki játékos javára billent a mérleg nyelve.

Psz.: Brázik T. 554, Balom S. 553.

A fiatalok összecsapásán is vendégsiker született, Teberi M. (570) pontszerzése mellett (3:1, 1020–951).

NB I

Péti MTE–Mosonszentmiklós 7:1 (3400–3237).

Psz.: Solt M. 570.

Nem volt kellemes ez a péti kirándulás, mivel az ifjúsági mérkőzésre csak csonka csapattal tudtak kiállni, a felnőttmérkőzésen pedig súlyos vereséget szenvedett a Mosonszentmiklós csapata. Pedig nem kezdődött rosszul a találkozó, mivel az első párok összecsapása után 1:1-re állt a mérkőzés, minimális, 3 fa vendégelőny mellett. A középső pároknál aztán megfordult a mérkőzés, mivel Korcz Róbert mélyen tudása alatt szerepelt, míg a fiatal Horváth Ákos nem bírta végig a tempót, és már a hazai csapat vezetett 3:1-re és szerzett közben 76 fás előnyt. A zárósorban hamar elillant a pontszerzés reménye is, mert Pápai Tibor ellen is megfordították a hazaiak az összecsapás állását, míg a másik pályán Hősi Rezső is esélytelen volt, sőt, a csereként pályára lépő idősebb Modrovits István sem tudott a csapaton segíteni.

Frank László, szakosztályvezető a mérkőzés után így értékelt a közösségi oldalán: – A péti csapat egységes teljesítménnyel az idei szezon legjobb fáját érte el hazai környezetben és teljesen megérdemelten nyert. Ezzel a vereséggel visszaestünk a kieső helyre. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de csak reménykedni tudok, hogy a fiúk átérzik a hátralévő mérkőzések fontosságát. Nem lesz egyszerű, de lehetetlen nincs.

Az ifjúsági mérkőzésen a Mosonszentmiklós csak egy játékost állított ki, tartalékolva az energiát a felnőttmérkőzésre. Így nem volt kétséges a hazai csapat 4:0-ás (981–437) győzelme.

NB II

Soproni Sörgurítók–Jobb Dáma 6:2 (2999–2864).

Az eredmény ellenére remekül helyt állt Sopronban a Jobb Dáma csapata, mert egy idei döntetlen volt az állás, némi vendég faelőny is volt. A találkozó hajrájában azonban felülkerekedtek a soproniak, minden hátrányt ledolgozva és jelentős előnyt szerezve a maguk javára fordították a mérkőzést.

Psz.: Ritter T. 561, Péter D. 534, Vincze P. 489, Horváth A. 474, ill. Békási L. 504, Pulai D. 500.

Fülöp Borozó–Scarbantia SE 6:2 (3299–3235).

Már az első párok után jelentős előnyt szerzett a hazai csapat, amelyet később ugyan csökkentettek a soproniak, de ledolgozni már nem tudták, így vereséggel távoztak.

Psz.: Kocsis Gy. 564, Ráth P. 550.

Győri területi bajnokság

Petőháza–Turris SE Sopron 2:6 (2416–2486).

A soproniak egységesebb csapatjátékot mutatva, bár szoros mérkőzésen, de remek hajrájuknak köszönhetően begyűjtötték a két bajnoki pontot.

Psz.: Bujtás Gy. 444, Csigó A. 433, ill. Varga K. 439, Pukler N. 425, Szekeres T. 422, Grászli A. 409.

Pribránszki Kft.-Mosonszolnok–Fortuna TC-Győrladamér 7:1 (2493–2273).

A múlt heti kisiklás után a Mosonszolnok visszatért a korábbi eredményes szereplés útjára, és végig vezetve, nem hagyott kétséget a felől, hogy kié lesz a győzelem.

Psz.: Haller M. 424, Török B. 422, Vörös I. 417, Bárkányi R. 416, Kovács B. 416, ill. Szücs Cs. 406.

Jobb Dáma B–Golden TC 1:7 (2309–2543).

A találkozó nyitányaként Nagy János remek egyéni eredményével majd 100 fával verte ellenfelét, amivel megadta az alaphangot a többieknek, akik tovább növelték az előnyt és fölényes győzelemmel távozhattak.

Psz.: Ivánszky G. 422, ill. Nagy J. 462, Horváth Imréné 442, Csóka Cs. 431, Bóna G. 417, Kiss J. 413.

Gyóróért Egyesület–Kunsziget 5:3 (2597–2506).

Pintér Árpád kiemelkedő egyéni eredménye és fölényes győzelme jelentősen hozzájárult a gyórói sikerhez a remekül küzdő Kunsziget ellen.

Psz.: Pintér Á 473, Lónai G. 450, Göcsei T. 445, ill. Németh I. 436, Saru R. 427, Kuller M 426

Magyar Kupa

BKV Előre–Ipartechnika Győr SE I 1:5 (2043–2178).

Már az első két pár után eldőlt a mérkőzés kimenetele, és az Ipartechnika kettős győzelemmel jutott be a legjobb négy csapat közé a pápai döntőbe.

Psz.: Bálintfy C. 588, Tóth K. 567, dr. Frank N. 563.

Balatoni Vasas–Ipartechnika Győr SE II 3:3 (2027–2031).

A hazaiak már a győri odavágó mérkőzésen megalapozták a továbbjutásukat, így ők is a fiataljaiknak adtak lehetőséget a visszavágón. Ezzel a döntetlennel a győri lányok búcsúztak a Magyar Kupa további küzdelmeitől. Szabó Boglárka idén tavasszal immár harmadszor javította meg egyéni csúcsát.

Psz.: Szabó B. 570.