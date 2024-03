Gyirmót FC Győr II–III. Ker. TVE 2–1 (0–0)

Gyirmót, 180 néző. V.: Iványi.

Gyirmót II: Kecskés – Kiss B. (Süveges, 92.), Major, Tóth D., Rozs – Farkas B. (Szabó K, 89.), Lázár P. – Ominger B. (Reizer B., 92.), Bagó (Gönye, 90.), Csönge (Kicsun, a szünetben) – Halácsi. Edző: Ördög József.

III. Ker. TVE: Haragos – Kulcsár D. (Kaszás G., 57., Kamarás, 71.), Erdei G., Papp M., Vankó (Kapronczai, 80.) – Cseszneki, Pálvölgyi – Szalka D. (Bartos, 80.), Zámbó M. (Buda, 57.), Hegyi – Barczi D. Edző: Harmati Tamás.

Gsz.: Kicsun (47.), Ominger (63.), ill. Hegyi (49.).

Mindkét csapat nyílt futballal kezdett a találkozó elején, aminek köszönhetően felváltva alakultak ki gólszerzési lehetőségek a kapuk előtt. Az első félórában Barczi helyzete érdemelt említést az egyik oldalon, míg Bagó távoli lövése a másikon, de gólt egyik próbálkozás sem eredményezett. A játékrész végéhez közeledve Bagó jobb oldali szöglete után a védők által kifejelt labdát Csöngei lőtte el kapásból középről, 22 méterről, kapu mellé. A legnagyobb lehetőség a felzárkózó belső védő, Papp Máté távoli lövése után alakult ki, de a labda ekkor is centikkel a bal felső sarok mellett hagyta el a játékteret. A második játékrészre érkezett csereként Kicsun – és ha már beállt, hamar le is tette névjegyét –, másfél perc elteltével előnyhöz juttatta a hazaiakat. Nem tartott azonban sokáig az örömük, ugyanis egy jobb oldalról induló akcióból végén Hegyi tekert ballal a jobb felső sarokba. Egyórai játék elteltével ismét előnybe került Gyirmót II, amikor is a jobb oldalon felfutó Ominger kisodródott helyzetből jobbal, a kapus lába között a jobb alsó sarokba lőtt.

A találkozó elején a fővárosiak irányították a játékot, de átütőerő nem volt bennük. A szünetet követő gyors gólváltás után a hazai gárda jobb játéka eredményben is megmutatkozott.

Ördög József: – A nyitányon az a legfontosabb, hogy a csapat győzelemmel hagyja el a pályát, ez sikerült. Az elején nyomás alatt tartottak minket a vendégek,, de helyzetet nem tudtak kialakítani. Fordulás után az idő múlásával feljavult csapatunk játéka, a helyzeteinket is jobban ki tudtuk használni. Teljesítményünk alapján teljesen megérdemelt a győzelmünk.

Harmati Tamás: – Végig domináltuk az első játékrészt, uraltuk a játékot, de konkrét nagy helyzetet nem tudtunk kialakítani. Szünet után egy kontrából előnybe kerültek a hazaiak, de szerencsére hamar tudtunk egyenlíteni. A mérkőzést eldöntő pillanatokból nem mi jöttünk ki jól, hátul döntő hibát vétettünk, elöl pedig pontatlanok voltunk, ami miatt ma nem érdemeltünk pontot.

Lapincs Attila