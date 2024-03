A csapaton makacs ellenszegülés érződik a kialakult helyzet miatt. Továbbra is motiváltan és tettre készen vetik bele magukat az edzésekbe. Aczél mesterrel már sikerült megmérkőznöm korábban, bízom benne, hasonló eredmény lesz most is, mint az utolsó találkozásunkkor.