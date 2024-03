Április 25. és 28. között Szegeden rendezik meg az evezős Európa-bajnokságon, valamint a kontinentális olimpiai és paralimpiai kvalifikációs regattát.

A viadalon a Győri Atlétikai Club négy versenyzője is indul, közülük Szöllősi Balázs könnyűsúlyú kétpárevezősben Galcsó Vencellel küzd majd a Maty-éren a párizsi kvótáért, valamint férfi PR1 kategóriában Pető Zsolt paraevezősnek szoríthatnak majd a győriek. Az Eb-n Szabó Bence és Fehérvári Eszter lesz majd érdekelt a győriek közül.

Közülük Szöllősi Balázs volt a Kisalföld Podcast-rovatának vendége, aki dr. Alföldi Zoltán vezetőedzővel beszélt arról, milyen esély van a kvalifikációra. Természetesen nem lesz egyszerű feladat megszerezni az indulás jogát, de nem is tűnik elérhetetlennek. Ehhez az adott napon a csillagok jó együttállására is szükség lehet.

Emellett arról is szó esett, hogyan kezdődött Szöllősi Balázs evezőskarrierje, miért fogta meg jobban az evezés a fiatal sportolót, mint a cselgáncs. Az is kiderült a beszélgetésből, hogy milyen hatással volt Balázsra a bátyja, illetve azt is megtudtuk, a két testvér közül melyikük a kitartóbb.

Természetesen a győri Széchenyi-egyetemen folytatott tanulmányokról is beszélt a válogatott evezős, míg a szakember azt emelte ki, hogy a győri szakosztály lett a tavalyi eredmények alapján az év felnőtt és utánpótlás egyesülete a Magyar Evezős Szövetségnél, míg a paraegyesületek között a második helyet szerezték meg.

Hallgassa meg!