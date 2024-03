Budaörs – ETO FC Győr 0-7 (0-1)

Budaörs, Városi Stadion. V.: dr. Dédesi.

Budaörs: Szőcs – Sárosi, Tsikhan, Oláh, Kirschner, Skryhanava, Balázs-Hegedűs, Dencz, Kajdy, Hirchyts, Hiba. Vezetőedző: Horváth Ferenc.

ETO FC Győr: Krizanova – Öreg, Kovács L., Nagy F. (Nagy Sz.), Savanya, Sali, Zágonyi, Ladhani, McCarthy (Rajkovic), Petrovics, Vachter. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Vachter (3), Petrovics (2), McCarthy, Ladhani.

Ritkán fordul elő egy csapat életében, hogy egyszerre nyolc játékosát kell nélkülözni. Ez most Győrben előfordult, hiszen Borok, Frajtovic, Süle, Szabóvá, Horváthová, Kocsán, Vida és White is kénytelen volt kihagyni a találkozót különböző okok miatt.

Hatalmas szélben kezdődött meg a mérkőzés, amely az első félidőben a hazai csapatot támogatta. Ennek ellenére a 7. percben Kovács L. ívelt a védők mögé, McCarthy kapura tört, tizenöt méteres lövése a bal kapufa tövéből vágódott a gólvonal mögé 0-1. Az első félidőben végig az ETO játszott mezőnyfölényben, de újabb találat már nem született.

Fordulás után viszont beindult a győri henger és rövid idő alatt öt gólt is szereztek a vendég zöld-fehérek. Az 52. percben Sali tört be a tizenhatoson belülre, ahol buktatták. A megítélt büntetőt Vachter értékesítette 0-2. Pár perccel később Petrovics lövését lábbal védte a hazaiak kapusa. A 60. percben egy baloldali beadást Sali fejelt vissza az érkező Ladhani elé, aki a kapuba bombázott 0-3. A 63. percben McCarthy ugrott ki a baloldalon, beadását az érkező Vachter közelről lőtte a hálóba 0-4. Nem sokkal később Zágonyi bombája a kapufán csattant, a kipattanót ismét Vachter váltotta gólra 0-5. A hajrára is maradt még két ETO-gól, a 82. percben Öreg szépen húzott el a jobb szélen, akinek beadása Vachtert találta meg, támadónk lövését Szőcs még lábbal hárította, de a kipattanót Petrovics már a kapuba lőtte 0-6. A 85. percben remek akciót követően Savanya beadását Petrovics közelről értékesítette 0-7.

A második félidőben szép támadásokat vezetve és parádés gólokat lőve újabb fontos három pontot szerzett idegenben az ETO.

Dörnyei Balázs: - Ellentétes félidőket játszottunk. A második játékrészben már magasabb fordulatszámon pörögtünk, ami meg is látszott az eredményen. Készülünk a hétközi kupamérkőzésre, ahol egyértelmű célunk a továbbjutás, hiszen szeretnék zsinórban is harmadszor bejutni a döntőbe.

Forrás: eto.hu