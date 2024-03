Az első negyedben még nem nagyon tudta felvenni a mérkőzés ritmusát a vendégcsapat, a hazaiak két perc alatt két gólt lőttek. A folytatásban kezdett összeállni a védekezés, a negyed vége előtt két másodperccel azonban bekapott még egy gólt a győri csapat. A második szakaszban három perc után a győriek találtak be, a hazaiak csak az utolsó percben voltak eredményesek, így maradt a háromgólos különbség. A harmadik nyolc percben előbb felzárkózott 4–3-ra az UNI Győr-GYVSE, de most a hazaiak rendezték a sorokat, és 8–4-re elléptek. Hetzl szépített a zárófelvonás előtt. Ebben felcsillant a bravúr lehetősége is, hiszen 8–8-nál utolérték ellenfelünket a látogatók, de az üldözésben kicsit „elfogytak”, a végjátékot idegekkel és erővel is kicsit jobban bírták a házigazdák, így végül ők győztek, de a szerdai bajnokihoz képest sokkal szebb arcát mutatta a győri együttes, mely kedden 19 órakor az FTC-t fogadja az Aqua Sportközpontban.

Hargitai Attila: – A mérkőzés elején ajándékoztunk pár könnyű gólt ellenfelünknek, míg támadásban kihagytuk a helyzeteinket, így egy három-nullás első negyeddel kezdtünk. Ekkor sikerült a védekezésünkön javítanunk, aminek köszönhetően a támadásaink is pontosabbak lettek. Nyolc-nyolcnál volt labdánk a vezetés átvételéhez, itt talán kapkodtunk, vagy túlizgultuk a dolgot, így a rutinos hazai csapat le tudta zárni a mérkőzést. Nagyon büszke vagyok a lányokra, szeretném, ha ez a hajtás, küzdés megmaradna. Dolgozunk tovább.