Motherson Mosonmagyaróvár - CS Gloria 2018 BN (román) 30-32 (12-14)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1000 néző

V.: Duplii, Pobedrina (ukránok)

MKC: SZEMEREY 1 - Udvardi 2, LANCZ 5, PÁSZTOR 4, Tóth E. 2 (1), Ivancok 2, STRANIGG Zs. 6 (3). Csere: Hadfi (kapus), Faragó 1, TÓTH G. 5, Varga E., Schatzl N. 2. Vezetőedző: Gyurka János

Beszterce: DE ARRUDA - SERAFICEANU 5, Kpodar, TAMIRES 3, BAZALIU 7, LASLO 8 (4), DINCA 3. Csere: Dumanska 1, Vujovic (kapusok) Mbengue 1, Nosek 1, Niombla 3, Pristavita, Dumanska 1, Dahl. Vezetőedző: Florentin Pera

Hétméteresek: 5/4, ill., 4/4.

Kiállítások: 8 perc, ill., 4 perc.

Jól kezdett az MKC, és Stranigg Zsófia két góljának is köszönhetően a 4. percben 4-2-re vezetett. Egyenlített a román bajnokság második helyén álló Beszterce, 6-5-nél pedig először vezettek a vendégek. 10-10-ig együtt haladtak a csapatok, aztán a román együttes egy 3-0-ás szériával 13-10-re ellépett.

A szünetben kettővel vezetett a Beszterce (14-12), a folytatásban pedig öttel is ellépett 19-14. A nyolc gólt szerző Laslo, és a hetet szóró Bazaliu is jól játszott, ahogy a kapuba De Arruda is. Ekkor megrázta magát a Mosonmagyaróvár, és egy 6-0-ás sorozattal megfordította a mérkőzést. Szemerey Zsófi egy góllal és bravúrokkal, Tóth Gabriella, Stranigg Zsófia és Pásztor Noémi remek találatokkal segítette a csapatot.

Kettővel többször is vezetett az MKC, de a Beszterce nem hagyta magát. Őrületes hajrá vette kezdetét, ahol a vendégek többször is egyenlítettek, de a vezetést nem tudták átvenni. Stranigg Zsófia 6 gólt szerzett, de hasonlóan kiválóan játszott az öttel záró Tóth Gabriella is.

A végére maradt a hidegzuhany. Az 57.percben még 30-29-re a hazaiak vezettek, de ezután több hibát is vétett a mosonmagyaróvári együttes, amivel élni tudott a rutinos Gloria. Az utolsó két percet Niombla vezérletével 3-0-ára megnyerte a román csapat, így 32-30-ra győzött, és előnyből várhatja az egy hét múlva esedékes visszavágót.

Gyurka János, Mosonmagyaróvár: - Nagyon erős, technikailag is képzett csapat ellen játszottunk. Jól fel tudtunk készülni a Besztercéből, és jól is kezdtük a mérkőzést, de aztán voltak hibáinak, és egy időszakunk, amikor nem tudtunk gólt szerezni. A második félidőben felzárkóztunk, de a végjátékban nem voltunk elég rutinosak. Ebben még fejlődünk kell, de büszke vagyok a lányokra, mert két hiányzónk ellenére is jól teljesítettünk.

Florentin Pera, Beszterce: - Csak egy napunk volt felkészülni erre a találkozóra, hiszen szerdán fontos bajnokink volt a Rapid ellen. Fáradtan érkeztünk Mosonmagyaróvárra, és egy jó csapat otthonában sikerült győznünk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, és örültem annak, amit a pályán láttam.