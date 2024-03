FC Ajka - Gyirmót FC Győr 1-0 (0-0)

Ajka: 1130 néző.

Játékvezető: Kovács J. Zoltán (Sinkovicz Dániel, Ring Kevin)

Ajka: Szabados I. – Szűcs K., Kenderes, Tar Zs., Csemer – Babos B. Tajthy T., Zsolnai (Seiben V. 38), Csizmadia Z. (Pantovic 67), Nagy K., Babos B. – Szarka (Borsos 67) Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gyirmót: Hársfalvi – Polgár, Hudák, Csörgő, Szegi (Kovács D. 77) – Szőke G., Kovács M. (Hajdú 68) – Kicsun (Jova B. 77), Madarász (Takács R. 77), Medgyes - Adamcsek (Erdei 68) Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Szarka 11-esből (1-0) az 56. percben

56. perc: Nagy K. adott labdát a jobb oldalon kapura törő Csizmadia Z. elé aki a labdaátvétel pillanatában ütközött Csörgővel, ami után a játékvezető büntetőt ítél, amiből Szarka ballal a jobb felső sarokba lőtt. (1-0).

Az ajkaiak komoly sorozatuk közepette fogadhattak minket, ugyanis tétmérkőzésen idén még nem szenvedtek vereséget.

A találkozó helyzeteit Csemer Gyula 25 méterről elvégzett szabadrúgása nyitotta, ami után a labda két lábon is megpattanva a bal alsó sarok mellett hagyta el a játékteret, majd néhány perc elteltével az ex-gyirmóti Szarka Ákos fejelt hat méterről a kapu fölé. a kezdeti hazai támadások után az idő múlásával feljebb zárkózott a sárga-kék vendég együttes, de a támadásaiba rendre hiba csúszott, így volt ez Madarász Márk és Medgyes Zoltán lövéseinél is egyaránt.

Szünet után sokáig mezőnyben küzdöttek egymással a csapatok, majd szűk egyórai játék után egy büntetőből szerzett Szarka Ákos találattal a hazaiak megszerezték a vezetést, amire reagálva a Gyirmót is cserékkel próbált frissíteni. Ez a játék mezőnybeli képén sem változtatott jó irányban, de továbbra is a hazaiak voltak veszélyesebbek, ebben az időszakban többször jutottak el Hársfalvi András kapujáig.

A találkozó elején jobban kezdett az Ajka, sorban alakította és hagyta ki lehetőségeit, de a vendégek kontrái is rendre hordozták magukban a veszélyt, amin belül többször is eljutottak a kapuig, azonban ekkor is sok volt a pontatlanság. Fordulást követően negyedórai meddő mezőnyjáték után Szarka Ákos szerzett vezetést csapatának, ami – mint végül kiderült – az egyenlítési törekvések ellenére a győztes találatot jelentette. Ezzel tovább folytatódott az Ajka tavaszi menetelése, míg számunkra a húsvét vasárnap nem hozta meg a remélt feltámadást.

Schindler Szabolcs: Ketté kell választanom a mérkőzést, hiszen az első félidőben nagy taktikai csata folyt, ami kevésbé kedvezett nekünk. Szünetben rendeztük a sorokat, ezért ezután már jobban is teljesítettünk. Három nagy helyzetünk is volt a büntetőn kívül, így megérdemelten nyertünk.

Tamási Zsolt: Az első félidő még rendben volt csapatunk részéről, mindkét csapat láthatóan jól felkészült a másik játékából, de kevésbé forogtak veszélyben a kapuk. Szünet után azonban sajnos visszaesett csapatunk játéka, amiben nem volt elég pontosság és dinamika. Sajnos ma a cserék sem tudtak pozitívumot hozzátenni a teljesítményünkhöz. Sokadik ilyen meccsünk, amikor egy döntetlent érdemlő meccsen egy szabadrúgással, vagy egy büntetővel veszítünk.

Lapincs Attila